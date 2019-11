Setze anys amb la 'rojigualda' amunt i avall

En aquests moments a la teulada de l'ajuntament de Manresa no hi ha banderes. Van ser retirades, bàsicament per treure del mig l'espanyola, el 14 d'octubre passat, dia de la publicació de la sentència del procés, per decisió de Junts per Manresa i Esquerra. A la capital del Bages, fa 16 anys que la rojigualda s'arria i es torna a hissar passats uns dies per evitar conseqüències judicials.

L'any 2003, l'Ajuntament va estar sense bandera espanyola del 21 al 25 juliol, 4 dies.

El 2017, del 3 d'octubre al 26 de desembre, 84 dies.

Ara fa 37 dies que està sense i l'Ajuntament ha dit a aquest diari que la rojigualda tornarà, amb la resta d'ensenyes, «properament».

Amb la bandera amunt i avall s'ha anat traient ferro al tema.

El 2003, l'acció va arribar a la Moncloa i el ministre del PP Javier Arenas va demanar a l'alcalde de Manresa, que en aquell moment era el socialista Jordi Valls, que fes marxa enrere. La decisió s'havia pres amb els vots a favor de CiU i ERC, l'abstenció d'ICV i el vot en contra de PSC i PP.

La delegació del govern a Catalunya va enviar un requeriment en què s'exigia la reposició de l'ensenya i es disposava a obrir accions judicials. La que en aquell moment era la portaveu del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, va exigir a Artur Mas, conseller en cap de la Generalitat, que restaurés la bandera. Mas va dir primer que el problema era de l'alcalde de Manresa i, després, que la iniciativa de CiU de Manresa per treure la bandera espanyola de la façana de l'ajuntament era il·legal. El portaveu del PSC, Miquel Iceta, va assegurar que amb aquella actitud Artur Mas no era digne d'aspirar a presidir la Generalitat. El portaveu d'ERC, Joan Ridao,va assegurar que Arenas intentava euskaldunitzar la política catalana. El dia 24 de juliol, la junta de portaveus de l'Ajuntament va decidir tornar a posar les banderes i revocar l'execució material de l'acord del ple.

El juliol del 2008, l'alcalde socialista Josep Camprubí va vetar per il·legal una moció presentada per la CUP perquè es tragués la bandera espanyola un altre cop de l'ajuntament.

El 3 d'octubre del 2017, regidors de la CUP van retirar la bandera espanyola just a l'inici de la concentració a la plaça Major convocada per rebutjar la violència policial de l'1 d'octubre. Seguien un acord pres també amb Convergència i Esquerra.

L'ensenya va ser hissada el dia de Sant Esteve al vespre fregant el límit del termini marcat per la subdelegació a Catalunya del Govern central per reposar-la.

Ara torna a no ser-hi, «d'acord amb l'ampli moviment de protesta que va sortir al carrer per rebutjar la sentència» als líders del procés. No s'hi ha pronunciat cap ministre, però, segons el govern local, «la previsió és tornar a col·locar les banderes properament».