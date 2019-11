El camí de la Salut de Viladordis guanya una zona per aparcar a la carretera del Pont

Les obres de millora del camí de la Salut de Viladordis han permès instal·lar una àrea d'aparcament a la zona més pròxima a la carretera del Pont de Vilomara. És un dels canvis més visibles d'unes obres que han permès millorar d'una manera substancial el camí. Fins ara de terra, ara és una plataforma de formigó que segueix els criteris d'un camí rural i on a més a més s'ha fet un tractament antilliscant. També s'han dut a terme els treballs necessaris per drenar l'aigua, una de les causes que feia que el manteniment fos, fins ara, complicat.

En períodes electorals no es permet a les administracions públiques fer inauguracions d'obres. La del camí de la Salut de Viladordis es va estrenar ja fa temps, però no va ser fins ahir, ja passades les últimes generals, que l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, acompanyat del regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, i altres regidors i tècnics municipals no hi van fer una visita oficial que va incloure un passeig per la zona. També hi va participar l'empresari Josep Maria Vilà Vila, que és qui va fer l'obra.

L'aparcament és a tocar de l'enllaç del camí amb la carretera del Pont. En poden treure profit, sobretot, aquelles persones que van a passejar per la zona. A un quilòmetre i poc hi ha el pont foradat de les Arnaules. També el bosc de les Marcetes, el santuari de la Salut o rutes de l'Anella Verda que s'han senyalitzat.

Entre tota la comitiva, el més content era el dirigent veïnal de Viladordis, Josep Duocastella, perquè s'ha atès una demanda de fa anys. «És un dia històric i d'agraïments», va dir. «Encara que sigui un camí rural hi ha molt trànsit i el manteniment que s'hi feia fins ara no donava més de si». Va mantenir, però, la vena reivindicativa. Fa falta pavimentar el camí del raval del Solei, que dona servei a 8 masies, i el del Grau, que connecta 10 masies. «Considerem que els camins principals s'haurien de pavimentar», va reclamar. Som conscients que a Manresa hi ha 180 quilòmetres de camins rurals, però els que donen servei a masies no són tants», va dir. Per això va reclamar actuacions en base a «les possibilitats que hi hagi».

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, es va felicitar per poder posar en servei el nou camí després «d'un procés llarg». Va assegurar que «l'administració no pot respondre sempre al ritme que demana la ciutadania. Hi ha un munt de prioritats i els recursos són limitats. El regidor David Aaron López va assegurar, al seu torn, que l'obra és senzilla, però que és precisament això «el que la fa atractiva. Sense tenir una gran complexitat s'ha aconseguit respondre a una reivindiació que ve de lluny». Ha costat gairebé 180.000 euros, dels quals 126.00 els ha aportat la Diputació.

Mesos enrere es va inaugurar, a l'altre extrem de Viladordis, la nova connexió amb l'autopista i la ronda de Manresa. L'accés a la zona ha canviat a banda i banda.