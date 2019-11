L'agenda llatinoamericana 2020 promou el debat sobre la revolució digital

Aquest dimecres se celebra a la sala d'actes del Centre Cultural del casino la presentació de l'Agenda Llatinoamericna Mundial 2020. Enguany té com a lema «Tsunami 4.0 a la vista!. La revolució digital que ve». L'acte s'ha programat a 2/4 de 8 de la tarda.

L'acte, que forma part de la campanya de sensibilització de l'Agenda, se centra en una conferència a càrrec de Jordi Armadans, periodista, politòleg i director de la Fundació per la Pau; i la germana Regina Goberna, responsable de comunicació i el tractament de xarxes del Monestir de Sant Benet. També es es presenten materials didàctics adreçats especialment al món educatiu.

La presentació té com a objectiu sumar activistes de diferents països per a reflexionar sobre el món i aportar propostes educatives que generin canvis positius. Els promotors històrics d'aquesta campanya, el bisbe nascut a balsareny Pere Casaldàliga i José Maria Vigil, han tingut la voluntat de tramar una xarxa mundial per crear una consciència ciutadana per abordar els temes actuals que interpel·len a tota la col·lectivitat.

La temàtica 2020 és de plena actualitat: la revolució digital. El tema vol promoure el debat per aconseguir que els beneficis de les noves tecnologies es globalitzin de forma positiva i no siguin una font més d'exclusió que generi barreres digitals precisament entre els col·lectius i poblacions ja vulnerables.

Els ponents aporten eines per aconseguir fer d'aquesta forta revolució del segle XXI una oportunitat de participació i formació de la ciutadania que sumi projectes i xarxes a escala mundial per construir una forma de viure que no aprofundeixi les injustícies del sistema mundial imperant.

Cada any l'Agenda es presenta a diverses poblacions gràcies a la tasca de diferents col·lectius que tenen cura de la seva organització. A Manresa, la presentació és organitzada per un conjunt d'entitats compromeses des de fa anys amb la defensa dels drets humans com són Justícia i Pau , Associació Josep M. Cunill de Comerç Just, Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga i Càritas. L'acte compta amb el suport del Consell de Solidaritat de Manresa i la Diputació de Barcelona.

Si bé, l'origen de l'agenda se situa l'any 1992 com a acte reivindicatiu amb motiu del 500 anys de l'arribada dels espanyols a Amèrica, després de 27 anys, s'ha consolidat com a un referent mundial d'anàlisi de la realitat i eina per potenciar un estil de vida més humà i just. Així, l'Agenda ha aconseguit obrir una finestra al món i connectar el món local amb un món global i profundament interconnectat.

A la passada edició va ser el jesuïta i pensador Xavier Melloni l'encarregat de presentar l'agenda.