L'Ajuntament tanca l'any sense posar junts tots els contenidors, com havia anunciat

No és el mateix sortir de casa carregant cinc bosses d'escombraries (de brossa, d'orgànica, de paper, de vidre i de plàstic) i haver d'anar a un carrer a tirar-ne unes i a un altre a llançar-ne la resta, que poder-les tirar totes al mateix lloc. Haver de voltar per dos punts diferents de recollida és una incomoditat que fa fer enrere moltes persones a l'hora de fer l'esforç de reciclar correctament.

El 2018 l'Ajuntament va anunciar la seva intenció de garantir de cara al 2019 que, allà on hi ha contenidors, hi siguin tots: el de rebuig (gris), el d'orgànica (marró), el d'envasos (groc), el de paper i cartró (blau) i el de vidre (verd). De moment, només hi són tots en un centenar de punts. En general, s'ha demostrat que quan hi són tots cinc, puja la taxa de reciclatge.



Canvi de concessió, el 2021

En ser preguntades per aquest diari, fonts del consistori han informat que, aprofitant el canvi de la concessió de recollida, que es farà el 2021, s'intensificarà la reubicació de molts contenidors per passar a tenir àrees senceres.

Malgrat els avantatges evidents de poder fer només un viatge, hi ha una contrapartida. Tenir tots els contenidors a tots els punts suposarà reduir-ne el nombre, dels 600 actuals a uns 500, la qual cosa farà que alguns veïns hagin de caminar més. És amb el que s'han trobat recentment al barri de les Escodines (vegeu el text de sota).

Segons dades corresponents al 2018 de l'Agència Catalana de Residus, i tal com va informar aquest diari (vegeu edició del 5 de novembre), Manresa és la tercera població de més de 50.000 habitants que recicla millor. Malgrat això, també amb dades de l'agència, en aquest cas del 2017, mentre que aquell any la recollida selectiva va pujar per cinquè cop consecutiu, la d'orgànica va baixar per vuitè any consecutiu (vegeu el gràfic adjunt).

Com que aquesta és una situació que fa anys que dura, el regidor de Qualitat Urbana de l'anterior mandat, Jordi Serracanta (actualment és Josep Gili) va apuntar com una de les solucions per intentar millorar-ho la concentració de les àrees d'escombraries (vegeu l'edició del 17 d'agost del 2018). Va anunciar que es faria el 2019 i va destacar que, en ciutats on s'havia implantat, la selectiva havia augmentat.



Les agrupacions actuals

De les 600 àrees de contenidors que hi ha ara a Manresa, n'hi ha que els tenen tots cinc; altres, que només tenen el de rebuig i el d'orgànica; les que tenen aquests dos contenidors més el groc per als envasos, i les que només inclouen el de paper, vidre i envasos. Unes 100 àrees són del primer tipus, o sigui que inclouen els contenidors per a les cinc fraccions. A aquest centenar se n'hi van afegint de mica en mica. Com informa l'Ajuntament, cada vegada que cal moure algun contenidor, per obres o per donar resposta a queixes, entre altres casuístiques, s'aprofita i es fa el canvi.