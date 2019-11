L'Associació Catalana de Sommeliers premia Ampans pels vins Urpina

Ampans, la fundació bagenca que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual, ha estat premiada com a Millor iniciativa solidària per l'Associació Catalana de Sommeliers durant la Nit dels Sommeliers, l'esdeveniment anual que organitza aquesta entitat i que es va celebrar aquest dilluns a l'Hotel Casa Fuster de Barcelona.

L'associació elabora els vins Urpina a la seva finca de Sant Salvador de Guardiola, al Bages, on a més de la vinya, hi té una granja de cabres, i una formatgeria. La finca és fruit de la donació de la família Vila-Isern, que amb dos fills amb discapacitat intel·lectual, la va oferir a Ampans perquè cuidés d'ells i de la terra, i alhora generés oportunitats per a d'altres persones amb discapacitat intel·lectual. A més del projecte agrari i ramader, la finca acull una llar per a 24 persones i està dissenyant un projecte de turisme agrosocial, que a partir d'activitats de sensibilització i experiències, les persones que visitin el projecte canviïn la mirada envers la discapacitat.

Les vinyes Urpina, amb 4 hectàrees de terreny, són ecològiques, no utilitzen productes químics i pràcticament tot el procés es fa manualment. Produeixen quatre vins de varietats autòctones sota la denominació d'origen DO Pla de Bages:



Cor Valent, amb una producció limitada d'ampolles que no supera les 800, 100% Sumoll, una varietat autòctona recuperada.

Dues Mans, un cupatge amb base de Mandó, una altra varietat que s'està recuperant i que és autòctona del Bages.

U d'Urpina, guardonat recentment amb el Vinari de Bronze.100% Cabernet, té una producció d'un miler d'ampolles.

3 Nits, un negre de 12 mesos de criança, de la varietat Merlot, amb una forta implantació al Bages.



L'Associació Catalana de Sommeliers és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu promoure la professió de sommelier i de totes aquelles activitats relacionades amb el món del vi i altres begudes. Entre els premis destacats de la Nit dels Sommeliers, l'entitat ha reconegut Audrey Doré, d'El Celler de Can Roca, com a Millor Sommelier de Catalunya 2019; el celler Vinyes d'Olivardots com a Millor Celler 2019; i l'equip de Sapiens del Vino com a millor Comunicador del vi 2019.