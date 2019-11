Fem Manresa proposa canviar el nom de la plaça Espanya per plaça de la República

Més d'un any i mig després que la CUP intentés canviar el nom de la plaça Espanya pel de plaça de la República en un ple municipal de l'Ajuntament de Manresa, Fem Manresa tornarà a intentar-ho en el ple d'aquest dijous, ja que segons els anticapitalistes «cal tenir en consideració la sentència del judici de l'1-O i les posteriors mobilitzacions que han tingut lloc en conseqüència ja que posen encara més en vigor la necessitat del canvi de nom».

En aquest cas, Fem Manresa ha incorporat altres acords a la moció per fer-la «menys incòmode» per a la resta de grups de l'Ajuntament, com el fet de reservar el nom d'Espanya en el nomenclàtor municipal per a assignar a noves vies o places que s'obrin en el futur, en el cas que es consideri pertinent.

En la moció, Fem Manresa recorda que el nom de plaça Espanya va ser assignat pels feixistes que havien entrat a la ciutat el 25 de febrer de 1939 i ho van fer juntament amb deu vies més de la ciutat amb noms referents a Franco, i a militars i batalles d'honor al bàndol colpista. Precisament, aquests deu carrers van tornar a canviar de nom després de la Transició, però el de la plaça Espanya ha quedat fins el dia d'avui.

La candidatura de l'esquerra transformadora també recorda que abans de 1939 la que ara es coneix com a plaça Espanya havia estat denominada plaça del "Grupo" (pel Grup Escolar), plaça Victòria Eugènia i plaça Francesc Macià.

El canvi de nom de la plaça Espanya ha estat motiu de debat en el ple municipal de Manresa en tres ocasions: el 1980 va ser el PSAN qui en va proposar el canvi, el 2000 va ser ERC a instàncies del Col·lectiu Desvalls qui ho va intentar, i el març de 2018 fou la CUP qui va presentar la moció després que la mateixa CUP, el Comitè de Defensa de la República, l'ANC, Arran, Endavant, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i Poble Lliure convoquessin i realitzessin un canvi simbòlic substituint l'única placa existent amb el nom de la plaça a l'edifici de Correus.

També la falta de veïnatge de la plaça, amb només l'institut Lluís de Peguera i Correus que hi tenen porta, és un més dels motius de pes que esgrimeix Fem Manresa, ja que, a diferència d'altres emplaçaments, les molèsties pràctiques del canvi són pràcticament inexistents.