Manresa Turisme rebrà els visitants vestint roba de Killing Weekend

A partir d'aquesta setmana, l'equip d'atenció turística de Manresa anirà identificat amb roba de la marca manresana Killing Weekend. Es tracta, en primer lloc, d'una samarreta negra, amb una franja a l'esquena amb un muntatge amb fotografies de Manresa, el logotip de Manresa Cor de Catalunya a una màniga i les lletres "Manresa 08240x"al frontal. En segon lloc, els guies i informadors portaran una armilla també negra, amb el muntatge fotogràfic a la caputxa i l'interior, el logotip del Cor de Catalunya a una butxaca i les lletres "Manresa 08240x" a l'esquena.

El procés de treball va començar fa uns mesos, quan davant la voluntat de potenciar la imatge corporativa de Manresa Turisme, es va decidir crear unes peces de roba identificatives per a l'equip i es va apostar per fer-ho amb una marca manresana de renom com és Killing Weekend.

Killing Weekend és una marca de moda que treballa d'una manera creativa i conscient, per aportar a la comunitat un producte dissenyat i produït d'una manera responsable.

L'estrena oficial de la roba es farà durant les properes Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, el 22 i 23 de novembre i en les visites guiades previstes a partir d'aquesta setmana. El disseny de la roba, a més, servirà per començar a treballar una línia de productes de marxandatge turístic.