Nou itinerari guiat a Manresa per posar en valor el patrimoni industrial de la ciutat

El passeig de Pere III i els seus voltants, que ara formen el centre comercial i residencial més important de la ciutat, eren abans un eixample industrial al costat d'una línia de ferrocarril. Aquest dissabte, seguint amb la Setmana del Turisme Industrial, es podrà descobrir aquesta interessant part de Manresa i la història dels edificis més rellevants en aquell moment, tant dels que encara perduren com dels que ja han desaparegut, amb una visita guiada per conèixer el patrimoni industrial de la ciutat.

El punt de trobada és a la Plaça Sant Domènec. S'iniciarà la ruta a peu cap a la carretera de Cardona, on es trobava la ja inexistent fàbrica de Cal Pere Parera. Les persones participants passaran pel Passeig i els carrers adjacents per conèixer la història de fàbriques com la Matamala, Cal Manubens, la fàbrica de galetes La Polar, i fins i tot es podrà descobrir el passat de dos edificis fabrils que, tot i rehabilitats i reutilitzats, segueixen presents a la ciutat: el de la Maquinària Industrial (al carrer de Pompeu Fabra) i el de la fàbrica de sabates Pielsa (al carrer Carrió).

L'itinerari seguirà pels voltants del centre destapant altres històries poc conegudes d'aquests carrers tan quotidians, fins a la plaça Bonavista, prop de la qual es podrà trobar la imponent xemeneia de l'antiga Alcoholera Cura, o el singular edifici de la fàbrica Perramon i Badia, entre d'altres.

Aquesta activitat és gratuïta i oberta a tothom. L'organitzen el Centre d'Estudis del Bages i l'Ajuntament de Manresa. Forma part del programa + Patrimoni Industrial, un conjunt d'activitats que s'ha ofert de l'11 d'octubre al 17 de novembre de 2019, entre les Jornades Europees del Patrimoni fins a la Setmana del turisme industrial, per donar a conèixer i posar en valor el patrimoni industrial de Manresa.

Cal recordar que encara es pot visitar l'exposició La Florinda i la Favorita. Imatges antigues de dues farineres de Manresa, a l'Arxiu Comarcal del Bages, fins al 10 de gener de 2020 en horari de 9 a 14 i de 16 a 18 h.

Manresa té un patrimoni industrial molt rellevant, amb un edifici emblemàtic com els Panyos que és la fàbrica de riu més antiga conservada a Catalunya, però també amb la Fàbrica Nova, les farineres modernistes o els edificis racionalistes de la Lemmerz o la Pirelli, entre altres. Fàbriques tèxtils, farineres, fàbriques d'electricitat i infraestructures hidràuliques i ferroviàries conformen un conjunt molt important que singularitza la ciutat i el seu paisatge.