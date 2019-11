La cloenda pendent dels 125 anys de les Bases de Manresa tindrà lloc dilluns al Palau de la Generalitat

Dilluns vinent, dia 25 de novembre, a les 6 de la tarda, tindrà lloc al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya l'acte de cloenda dels 125 anys de la celebració de les Bases de Manresa, que no es va poder fer quan tocava perquè s'havia aplicat el 155 i no hi havia president a Catalunya i, posteriorment, perquè es van convocar les successives eleccions i es va anar posposant.

La commemoració de les Bases es va celebrar entre el 24 de març del 2017 i el 31 d'octubre de 2018.

La inauguració de la commemoració, al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa, el 24 de març de fa dos anys, la van presidir el president Carles Puigdemont, actualment a l'exili; i l'aleshores presidenta del Parlament, Carme Forcadell, actualment a la presó, on compleix una condemna d'onze anys i mig per sedició. També va seure a la taula presidencial Carme Conesa, que aleshores era la presidenta de la Diputació de Barcelona.

L'acte, que encapçalarà el president de la Generalitat, Quim Torra, inclourà la presentació del volum "125 anys de les Bases de Manresa (1892-2017): memòria del programa i miscel·lània sobre la Manresa de fa 125 anys" que, editada per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i a cura de Francesc Comas Closas, Jordi Rodó Rodà i Jaume de Puig i Oliver, inclou la memòria de tots els actes que es van celebrar, el recull de les ponències i discursos, i diverses comunicacions sobre Manresa en el context de les Bases de Manresa. S'ha convidat a la presentació la comissió cívica que va participar en l'organització de la celebració i els autors de les ponències.

Els parlaments aniran a càrrec de Jordi Rodó Rodà, comissari de la celebració al costat de l'historiador Francesc Comas; Joandomènec Ros, president de l'IEC; Valentí Junyent, alcalde de Manresa, i Quim Torra, president de la Generalitat.

Una mica d'història



El 25 de març del 1892, a les 5 de la tarda, es va inaugurar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Manresa la primera assemblea general organitzada per la Unió Catalanista. Va durar tres dies i va servir per aprovar les Bases per a la Constitució Regional Catalana, conegudes com les Bases de Manresa i considerades com el primer document del catalanisme polític, en què es concretava com calia governar Catalunya.

La Unió Catalanista, fundada el 1891 i dissolta el 1936 amb l'inici de la Guerra Civil Espanyola, agrupava professionals liberals, artistes, escriptors, fabricants, comerciants i eclesiàstics, entre altres. A Manresa, les professions dels delegats que van assistir a la trobada –que no van ser més de vuitanta el dia de més assistència– les van encapçalar els fabricants (64), advocats (31), metges (21), hisendats (20), enginyers (7), artistes (4) i preveres (4). També hi van participar socis de la Lliga Regional, que agrupava els elements més catalanistes de la ciutat. El polític i escriptor Enric Prat de la Riba, l'escriptor Àngel Guimerà, el metge i prohom manresà Oleguer Miró i Borràs i l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner van ser alguns dels assistents a l'assemblea.

Després de la de Manresa, se'n van celebrar d'anuals a Reus, Balaguer, Girona i Terrassa, la darrera, el 1897. Justament diumenge passat, Balaguer va celebrar el 125è aniversari de l'assemblea de la Unió Catalanista a la ciutat. Presidida pel dramaturg Àngel Guimerà, s'hi va discutir i aprovar el programa econòmic del regionalisme català, que es basava en el dret de Catalunya a establir les contribucions i impostos de tota mena, amb independència de la resta de regions espanyoles i del poder central.