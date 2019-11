Enèsima moció fallida per treure el nom de la plaça Espanya de Manresa

L'alcalde Valentí Junyent ha tancat amb un "no cal que ens insulteu" el debat sobre la moció presentada per Fem Manresa per substituir el nom de plaça Espanya pel de plaça de la República.

La intervenció venia dels qualificatius de "fastigós i patètic" dedicats per Armand López Ramiro, que ha parlat fent ús del reglament de participació ciutadana, en nom l'associació cultural Batzac i del CDR, al posicionament del regidor republicà Pol Huguet, que havia esmentat familiars dels regidors d'ERC represaliats pel franquisme en el seu parlament per argumentar la negativa a votar a favor del canvi de nom.

Armand López intervenint en nom del CDR. Foto: F.G.

El debat ha pres un gran nombre de derivades que el que ha deixat clar és que el govern municipal de Junts per Manresa i Esquerra manté la unitat d'acció a la capital del Bages i que, per contra, s'ha evidenciat un abisme amb Fem Manresa.

També hi ha hagut l'enfrontament públic més directe amb el CDR que s'ha produït fins ara. El republicà Huguet ha alertat que més que un eix esquerra-dreta s'estava conformant un eix entre dialogants o no, en el que s'ha situat Fem i el CDR arribant a dir que en moments com aquell "em sento més a prop del PSC o Cs que de vosaltres i dels que feu discursos totalitaris", ja que el debat es complica "amb els que tenen tota la raó".

Pel que fa a la demanda del representant del CDR que es fes una consulta ciutadana sobre el canvi de nom no ha tingut resposta, però si una proposta del regidor de JxM Antoni Massegú perquè la nova avinguda des de Prat de la Riba a la carretera de Viladordis es bategi com a avinguda de la República. Massegú ha dit que seria una opció més inclusiva.

La rèplica de Fem Manresa ha arribat de Roser Alegre. que ha recordat que el govern s'havia compromès a batejar amb nom de dona el proper vial que s'obrís a la ciutat.

S'han generat dos eixos. Per una banda Fem i el CDR, que insistien a culminar la reversió dels noms del nomenclàtor imposats pels feixistes a partir del 1939, entre ells el de la plaça Espanya. I fer-ho seguint la voluntat majoritària dels electors. Per l'altra banda, no es considera que treure el nom de la plaça Espanya sigui útil mentre que sí pot ferir innecessàriament persones.