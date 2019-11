L'Ajuntament retornarà recàrrecs cobrats de més a ciutadans, a petició del PSC

El grup municipal socialista va sol·licitar i el govern va acceptar tornar a ciutadans els recàrrecs cobrats de més que van ser detectats en un informe realitzat pel servei d'intervenció de l'Ajuntament de Manresa.

Aquesta pràctica ja no es realitza, però, segons el portaveu del PSC, Felip González, els afectats de fins a 4 anys enrere tenen dret al retorn dels diners pagats de més.

Un cop detectada l'anomalia, l'Ajuntament va començar a retornar els diners a qui ho demanava. El PSC, però, va demanar en el ple d'ahir que el retorn fos d'ofici i l'alcalde i regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, va afirmar que així seria.

González va explicar que l'Ajuntament, quan el ciutadà no compleix, és implacable en la imposició de recàrrecs. I així s'ha de fer per garantir que l'administració disposa dels recursos necessaris per poder finançar tots els serveis que es donen.

Tanmateix, l'informe de la intervenció havia detectat uns cobraments indeguts a la ciutadania que, fins aquell moment, no s'havien posat de manifest. Uns imports cobrats indegudament dels quals «suposem que el regidor d'Hisenda ara en té coneixement i dels què, curiosament, no es va fer cap comentari en comissió informativa».

González va afegir que «quan parlem de cobraments indeguts estem parlant de paraules majors que mereixen una actuació directa de l'equip de govern. No de la intervenció que ja ha fet la seva feina, sinó de l'equip de govern».

González va afirmar que quan un ciutadà no paga un impost o una taxa que li correspon complimentar, l'Administració «com hem vist li posa recàrrecs i té dret a reclamar aquests ingressos fins a quatre anys enrere. No més anys. Però sí quatre anys enrere».

El portaveu del grup municipal socialista va dir que «el que demano al regidor d'Hisenda, i encara alcalde de la ciutat, és que doni les instruccions necessàries perquè l'Ajuntament tracti el ciutadà com nosaltres mateixos exigim ser tractats». Primer, no cobrant més del compte, i «sembla que això ja s'està fent des del 2019». I, segon, «si hem cobrat més del compte, que sembla que això està prou acreditat, donar la instrucció que sigui necessària per tornar d'ofici aquests diners a tothom a qui els haguem cobrat de més».

A més, va dir que calia «fer-ho d'ofici, perquè ho diu la intervenció que així s'ha de fer, però, sobretot, fem-ho d'ofici perquè és el més just».

L'alcalde i regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, de Junts per Manresa, va assegurar que el govern municipal «donarà instruccions i ens comprometem a tornar els diners d'ofici».