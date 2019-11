L'equip PADES Bages i dos metges d'Althaia reben els premis mèdics a l'Excel·lència

L'equip del PADES Bages, una unitat que es desplaça a domicilis particulars per prestar atenció sanitària i social a persones amb malaltia avançada, i els metges de la Fundació Althaia de Manresa Fermí Roqueta i Olga Rubio, han rebut premis a l'Excel·lència Professional que cada any atorga el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CoMB).

El lliurament s'ha fet aquest dijous al vespre durant el sopar commemoratiu dels 125 anys del CoMB que s'ha celebrat al museu Marítima de Barcelona, a les Drassanes.

L'acte ha estat presidit pel President de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, a més a més del president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós. Hi han assistit més de 500 persones.

El PADES Bages és una unitat de professionals de la sanitat de la Fundació Sant Andreu Salut de Manresa i l'Institut Català de la Salut (ICS). Es tracta d'un equip interdisciplinari format per metges, infermeres, treballadores socials, a més a més de l'equip administratiu, que es desplaça a domicilis per aconseguir el confort de pacients que pateixen una malaltia avançada que no té cura, i donar suport a la família. La major part de l'equip, a més a més de responsables de Sant Andreu Salut i de l'ICS a la Catalunya central han participat a l'acte.

Fermí Roqueta és metge adjunt a la Direcció Assistencial de la Fundació Althaia, cap del servei de la Base de Manresa del Sistema d'Emergències Mèdiques i membre de la Unitat Funcional de Seguretat del Pacient. També és coordinador del Màster en Emergències Extrahospitalàries de la Fundació Universitària del Bages Universitat Central de Catalunya – UManresa. Des de l'any 1988 i fins a l'actualitat ha desenvolupat la seva trajectòria professional a Manresa, primer al Centre Hospitalari com a cirurgià i després a la Fundació Althaia. Ha treballat en els camps de la cirurgia, urgències i emergències, gestió hospitalària i seguretat del pacient tant a nivell clínic, com científic i de docència. Ha estat reconegut en la categoria d'Altres àmbits assistencials.

Per altra part la també metgessa d'Althaia Olga Rubio és cap clínic del Servei de Medicina Intensiva. L'any 2007 va entrar a formar part del Comitè d'Ètica Assistencial d'Althaia, del qual actualment n'és la presidenta. L'any 2015 va obtenir el doctorat en Recerca mèdica de la salut per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). És professora associada de la facultat de Medicina de la UIC, ha col·laborat en diferents societats científiques com la Societat Catalana de Bioètica, és la coordinadora nacional del grup de bioètica de la SEMICYUC i col·labora activament en estudis nacionals i internacionals sobre temes d'ètica mèdica.. Ha estat premiada en la categoria d'Humanitats, cooperació i gestió.

Els premis a l'Execel·lència Professional es concedeixen cada any des del 2004 a critari de jurats formats per metges i metgesses de reconegut prestigi amb l'objectiu de reconèixer professionals mèdics i equips assistencials que han destacat per la seva trajectòria. Enguany s'han reconegut 51 metges i 5 equips assistencials.

A la passada edició es va reconèixer la tasca de l'especialista en medicina interna d'Althaia Rafel Pérez, la metgessa de família del CAP Sagrada Família Isabel Roig i l'equip del Servei d'Oncologia d'Althaia.