La residència d'avis municipal que es construirà a Manresa es farà al barri del Xup

La nova residència pública per a gent gran de Manresa es construirà al barri del Xup. L'Ajuntament va avançar ahir que aquest serà l'emplaçament del nou equipament, que serà de titularitat municipal i tindrà 90 places, 60 de les quals seran públiques i la resta, privades. Les 60 públiques és la quantitat que, segons la Generalitat, necessita la ciutat de Manresa per donar resposta a la demanda d'avis que sol·liciten plaça.

El govern municipal presentarà avui al matí els detalls del projecte, i ho farà juntament amb representants de la Plataforma en Defensa de les Pensions i els Drets de la Gent Gran i de l'Associació de Veïns Pare Ignasi Puig. Fonts de la plataforma han explicat a aquest diari que el consistori ha escollit els terrenys del Xup perquè disposen de molts metres quadrats i això permetrà construir una sola planta, mentre que els altres dos solars que hi havia sobre la taula (a Santa Clara i a Cal Gravat, al car-rer de Joan Fuster, tal com va explicar Regió7) són més petits i haurien obligat a construir un edifici més alt i amb més plantes.

L'emplaçament de la nova residència serà, finalment, al carrer de Pare Ignasi Puig, a prop de l'institut Manresa Sis i l'escola Muntanya del Drac. Un cop s'ha decidit on anirà, començarà la fase de tramitació, que pot allargar-se mesos. Segons les fonts consultades per aquest diari, les obres no començarien fins al 2022.

El mes d'abril passat, Regió7 ja va avançar que l'Ajuntament i la Generalitat havien iniciat contactes per construir una residència d'avis pública a Manresa, una demanda del col·lectiu de gent gran i també de la Plataforma en Defensa de les Pensions i els Drets de la Gent Gran. La mateixa plataforma va plantejar aleshores a l'Ajuntament que s'adeqüés part de l'edifici del Centre Hospitalari com a residència per a la tercera edat, idea que es va desestimar perquè és de titularitat privada i perquè tècnicament la reconversió seria complicada. Segons la mateixa plataforma i el sindicat Intercomarcal de Pensionistes i Jubilats de CCOO, a Manresa caldrien 520 places. Actualment n'hi ha 91 de públiques i 135 de concertades.

A l'acte d'inauguració de les Aules de la Gent Gran que es va fer a final de setembre, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va afirmar que l'Ajuntament «és conscient» que hi ha pressa per fer una residència pública municipal, i que els projectes per fer-ne de privades no alterarien el projecte. Actualment a Manresa hi ha dues propostes per fer residències privades que suposarien 275 places. També hi ha en marxa un projecte per construir 75 pisos assistits al solar de l'Anònima, en ple Centre Històric.

L'única residència municipal que hi havia fins ara, la Catalunya, va tancar l'abril de l'any passat. Tenia 16 places.