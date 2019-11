Taxistes manresans s'esperaran fins que les clientes entrin a casa per seguretat

Les males experiències viscudes per algunes clientes i també el sonat cas de La Manada de Manresa han portat els taxistes de Ràdio Taxi Manresa a iniciar una campanya contra la violència masclista i a favor de la seguretat de les dones. Els taxistes s'oferiran a les clientes a esperar-se fins que entrin a casa un cop hagin baixat del taxi, si així elles ho demanen.

L'empresa de transport repartirà adhesius als seus conductors, una vintena, per tal que les enganxin als vehicles, a la finestreta del darrere, de tal manera que siguin ben visibles a l'hora de pujar al cotxe. A l'adhesiu s'hi pot llegir «Si vols em puc esperar fins que entris a casa. Avisa'm. #ManresaSeguraAmbTaxi». També hi ha un llaç lila a la part de dalt de l'adhesiu, el contingut del qual s'enquadra dins un triangle també de color lila, representatiu de la dona i el feminisme.

Francesc Manel Rodríguez i Víctor Cirera, de Ràdio Taxi Manresa, han explicat a aquest diari que l'origen de la iniciativa és el mal tràngol que han hagut de viure algunes passatgeres, no només noies joves que tornen a casa després d'una nit de festa, sinó també persones grans, sobretot iaies, «que ens han explicat que les havien seguit sortint d'un caixer, per exemple, i els havien robat tots els diners».

Rodríguez i Cirera asseguren que es cometen molts robatoris d'aquest tipus sobretot els dies que la gent gran va al banc a cobrar la pensió, i volen ajudar a evitar-ho oferint-se a no marxar fins que la persona entri en un lloc que considerin segur.

El cas de La Manada

Els taxistes de Manresa han fet arribar a aquest diari el neguit que es viu entre la seva clientela arran del cas d'una violació grupal a una menor a l'antiga fàbrica Vinyes, els autors de la qual han estat condemnats recentment a penes de 10 i 12 anys de presó per abús, i no per agressió sexual, tal com demanava la fiscalia.

El ressò mediàtic d'aquest cas i d'una altra presumpta violació grupal també a una menor que va tenir lloc a Manresa el juliol passat, al barri de les Escodines, han posat el tema de les agressions sexuals i la seguretat de les dones de nou d'actualitat «i és per això que ens sembla un bon moment per dur a terme aquesta campanya», diuen els taxistes, que destaquen que ja hi ha altres ciutats on s'han impulsat iniciatives semblants, com ara Sabadell i Madrid.