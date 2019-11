L'Ajuntament revisa de cap a peus l'atenció domiciliària pel cas de contractes il·legals

Façana de la seu de Solubages SL, que opera com a Monserveis

Façana de la seu de Solubages SL, que opera com a Monserveis arxiu/carles blaya

A preguntes de Fem Manresa, el govern de l'Ajuntament de Manresa va explicar dijous a la nit en el ple municipal que rescindirà tots els contractes amb les empreses d'atenció domiciliària a gent gran del programa municipal Xec Servei per fer noves contractacions amb una fiscalització més profunda de la seva tasca.

L'acció es portarà a terme arran del cas de contractes il·legals de Monserveis, que ha estat denunciada per la Generalitat a la Fiscalia per tenir 52 treballadors sense donar d'alta a la Seguretat Social (vegeu Regió7 del 8 d'octubre). Monserveis treballava per al programa Xec Servei fins que l'Ajuntament li va rescindir el contracte.

La regidora d'Acció i Inclusió social, Mariona Homs, va assegurar que l'Ajuntament «no va incomplir la fiscalització» i que les empreses van signar declaracions jurades de compliment dels requisits laborals i dels registres administratius sobre el seu compromís amb la responsabilitat social, «o sigui, que complien amb la legislació vigent».

Segons Homs, «això ens ha permès actuar d'una forma contundent i amb molta celeritat perquè, com que havien signat una declaració responsable conforme estaven complint amb les normes, en el moment que s'incompleixen vam poder fer un expedient per treure'ls del servei».

La regidora de Serveis Socials va explicar que el contracte signat marcava que la fiscalització s'havia de fer l'abril que ve, «però per aquests greus fets no hem esperat a l'abril i hem demanat a totes les empreses que aportessin la documentació acreditativa del compliment dels requisits laborals i administratius».



Més seguiment

Ara s'està en fase de revisió de tota la documentació rebuda i, un cop examinada, s'impulsaran els tràmits administratius que pertoquin «si fos el cas que trobéssim irregularitats».

L'Ajuntament ha modificat el sistema de seguiment i ha creat una graella «en què no només estem demanant quin és l'import que estan facturant sinó quina és la persona que presta el servei, quin horari fa, a qui atén, i estem casant aquestes dades amb els documents oficials de la Seguretat Social dels treballadors i els contractes laborals. D'aquesta manera ens permet veure que les persones que estan prestant el servei estan en conveni, que tenen el contracte laboral i la titulació que pertoca».

A més, «vam fer trucades aleatòries als usuaris per confirmar que les persones que deien que prestaven el servei eren les mateixes que anaven a casa seva».

Aquest sistema permet fer el seguiment d'una forma continuada tot i que «em sembla inconcebible que haguem de dedicar tants esforços a fer aquesta fiscalització», es va lamentar la regidora.

A més «rescindirem tots els contractes que teníem i tornarem a signar-ne uns de nous amb aquest nou sistema de fiscalització i seguiment. Totes les empreses hauran d'acollir-se a aquest nou conveni, que estarà acabat de redactar a final de desembre i obrirem una nova convocatòria perquè altres empreses s'hi puguin adherir», va dir. El nou sistema ja s'aplicarà a principi del 2020.

La regidora d'Acció i Inclusió social va recordar que el 8 d'octubre immediatament es va contactar amb qui podia assumir el servei i es va derivar els 52 usuaris a altres empreses com a mesura cautelar.