La residència pública del Xup tindrà 3.000 m2 de jardí i serveis per al barri

La residència de gent gran municipal que es construirà al barri del Xup de Manresa constarà d'un edifici d'uns 2.000 metres quadrats i un espai verd de més de 3.000 m2, amb una zona de jardí i també horts, gallines... L'equipament es construirà seguint models nòrdics d'atenció a les persones que el faran pioner a la Catalunya Central i també disposarà de serveis oberts als veïns del Xup.

Representants de l'Ajuntament de Manresa van presentar l'emplaçament del projecte –avançat per Regió7.cat dijous– ahir al matí, acompanyats de membres de la Plataforma de Defensa de les Pensions i els Drets de la Gent Gran i l'Associació de Veïns del Xup, que es van mostrar molt satisfets de l'emplaçament escollit. Es tracta d'una parcel·la de prop de 5.712 m2 de titularitat municipal –va ser cedida per la família Farrés al consistori, segons va explicar ahir l'alcalde, Valentí Junyent– situada al carrer del Pare Ignasi Puig, davant de l'església de la Mare de Déu del Roser.

En declaracions a aquest diari, la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, va assegurar que serà una residència «molt innovadora», que s'estructurarà en unitats de convivència per a 17 persones –funcionaran com pisos compartits– i amb espais comuns, com ara la cuina o la bugaderia. Tot i així, la voluntat de l'equip de govern és que els avis amb poc grau de dependència tinguin recursos per cuinar allò que els vingui de gust, puguin rentar-se la roba, cuidar l'hort i, en definitiva, seguir les rutines que tenien a casa seva. En paraules de la regidora, tindrà «tots els serveis d'una residència tradicional però amb l'afegit que amb les unitats de convivència podran viure com si estiguessin a casa».

L'espai s'ha escollit entre tres possibles emplaçaments –tots en terrenys municipals– perquè era el més gran en superfície i permetrà construir la residència en una sola planta, tal com ja va avançar ahir Regió7. La resta de solars obligaven a construir en alçada i no contemplaven espai verd al voltant, va explicar Homs. El terreny té la qualificació de sòl urbà consolidat, una edificabilitat màxima de 5.712 m2 però una ocupació del 40%, amb l'ús admès de sanitari assistencial. Per tant, la construcció de la residència per a gent gran serà possible de forma immediata, sense necessitat de modificar el planejament vigent.



Gestió privada

La residència tindrà unes 90 places, 60 de les quals seran concertades i la resta, una trentena, privades. Ajuntament i Generalitat signaran al gener el conveni per a la concertació d'aquesta seixantena de places. Un cop signat el conveni amb la Generalitat, el gener del 2020, es redactaran els plecs segons els quals es fixarà que una empresa privada, la que guanyi el concurs, gestionarà la residència i també es farà càrrec de la construcció de l'edifici. L'avantprojecte, que inclourà també un estudi de viabilitat econòmica i arquitectònica, podria estar enllestit a finals de l'any que ve. Cap al 2021, doncs, es podrà licitar el projecte, i a finals d'aquell any s'espera que puguin començar les obres.

A banda de les unitats de convivència, la residència tindrà també espais i serveis oberts al barri, com ara una sala d'actes on s'hi podran fer reunions i representacions teatrals, per exemple, o també serveis de perruqueria, fisioteràpia... Segons Homs, es vol que sigui un projecte que serveixi per dinamitzar el Xup. La regidora va destacar ahir, com a exemple d'integració dels futurs residents al barri, que la proximitat amb l'escola Muntanya del Drac i l'institut Manresa Sis «permetrà realitzar projectes intergeneracionals».

Es busca doncs, amb aquest nou model, una atenció centrada en la persona i és per això que «no se subjectarà ningú», ni les persones amb risc de caigudes, «i els cuidadors aniran vestits de carrer», va dir ahir la regidora, que també va destacar la «bona accessibilitat del barri, que és molt pla». S'habilitarà una zona d'aparcament i es reforçarà el transport urbà –ara amb un bus cada mitja hora, segons Homs–, però els serveis que hi ha ara al barri –dos bars, una farmàcia i una botiga de queviures– semblen «els idonis».



Satisfacció de les entitats

L'expresident de l'Associació de Veïns del Xup, Joaquín Vizcaíno, i Josep Fuentes, de la Plataforma de la Gent Gran de Manresa, van valorar molt positivament que s'hagi escollit aquest espai per fer-hi la residència municipal. Van demanar a l'Ajuntament que s'agilitzi al màxim la tramitació del projecte, que és fruit, van subratllar, de la pressió exercida per les entitats de jubilats i pensionistes davant la manca de places públiques de residència a la ciutat. L'alcalde, que els va donar les gràcies, va admetre que Manresa té una ràtio de places per a gent gran «molt per sota de les necessitats».