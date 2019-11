Una butlleta manresana de l'Euromillones guanya 41.248 euros

El sorteig d'Euromillones celebrat divendres ha deixat 41.248,12 euros a Manresa. Un dels premis de tercera categoria (5 encerts) va correspondre a una butlleta validada a l'administració número 4 de la capital bagenca, situada al número 2 del carrer Sant Antoni Maria Claret.

L'Euromillones d'aquest divendres no va tenir cap encertant de primera categoria (5 encerts i 2 estrelles) i, per aquest motiu, el pot acumulat puja a 25 milions d'euros. La recaptació del sorteig va ser de 53.801.891 euros, i a l'estat espanyol hi va haver dues de les quatre butlletes de segona categoria (5 encerts i 1 estrella) premiades, segellades a Los Barrios (Cadis) i Sant Sebastià (Guipúscoa), que van guanyar 265.646 euros cadascuna. A més, una altra butlleta venuda a Tarifa (Cadis) va ser premiada amb 'El Millón', un sorteig complementari de l'Euromillones que, com el seu nom indica, es premia amb un milió d'euros.