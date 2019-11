Cinc mares emprenedores organitzen una jornada infantil a l'Anònima

Són cinc dones, manresanes, mares i totes elles emprenedores. Vicky Garcia, Gisela Gatuellas, Pilar Rodríguez, Íngrid Blasco i Queralt Haro han organitzat una jornada infantil que tindrà lloc a l'antiga fàbrica de l'Anònima de Manresa el proper 30 de novembre. Amb el nom d'El Petit Sarau, l'esdeveniment constarà d'una zona de mercat, food trucks, inflables, tallers, jocs, xerrades i animació.

Les organitzadores es van conèixer l'any passat a través dels projectes que ha creat cada una, tots ells inspirats per la maternitat i enfocats a un públic infantil. Satisfer les seves necessitats com a mares les va portar a establir una relació que va anar més enllà de l'amistat i que ja es va traduir l'octubre de l'any passat en una primera edició d'El Petit Sarau. Es va fer a la plaça Serarols i, a causa de la pluja, les xerrades, les lectures de contes i els espectacles de màgia que s'havien programat es van traslladar a l'interior de la Vermuteria Santa Rita, propietat d'una de les impulsores d'aquest projecte, Vicky Garcia, mare d'una nena i que ara també és sòcia d'El Sielu, part de l'organització del FABA i impulsora de l'Antic.



L'oferta creix

Va anar bé, però va tenir un format reduït, només amb elles com a paradistes, explica Pilar Rodríguez. Per a aquesta edició, en canvi, tenen el suport de 15 empreses locals i la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa.

Rodríguez és mare de dos nens i creadora de La petita Maria, una botiga on-line de productes tèxtils fets a mà per a infants. A més, és administradora de l'empresa Baborte estructures, cobertes i reparacions SL. Aquest és un tret que també les identifica, el fet de tenir la seva professió i haver iniciat, després de ser mares, altres projectes professionals que compaginen amb una altra feina.

Gisela Gatuellas, mare de dues criatures, treballa com a economista a l'assessoria empresarial Gatuellas i també és la creadora de Yobitos, una botiga on-line de productes infantils i per a pares amb marques de proximitat. Entre d'altres, s'hi venen els abrics de porteig i per a embarassades que produeix una altra de les manresanes implicades en El Petit Sarau, Queralt Haro, amb la marca Macropus. Haro és enginyera d'anàlisi de costos, mare d'un nen i d'un altre en camí. Al web creat per Gatuellas també s'hi poden comprar joguines de cartró ecològiques i reciclables, de la marca Lulets, creades per la també manresana Íngrid Blasco i una de les organitzadores de la jornada infantil que es farà a l'Anònima. Blasco, mare de tres fills, és professora de secundària i explica que la idea de Lulets «sorgeix de la necessitat de crear un món de joc infantil respectuós amb el medi ambient».



«Un lloc representatiu»

La pluja que els va caure l'any passat i que va fer que haguessin d'acabar realitzant les activitats dins la Vermuteria Santa Rita va portar les promotores d'El Petit Sarau a buscar un lloc on, si plou, es puguin resguardar del mal temps. També buscaven un lloc que fos representatiu de Manresa i on ja s'haguessin dut a terme altres iniciatives de lleure. L'emplaçament escollit va ser l'Anònima, «perquè la Vicky ja hi ha organitzat altres coses i ens agrada molt», assegura Rodríguez.

Hi haurà 35 parades repartides entre l'interior i l'exterior de la nau, de les 10 del matí a les 7 de la tarda. El CAE hi farà jocs (de 10 a 13h), hi haurà inflables (de 13 a 18 h), els més petits podran trastejar amb les joguines de Tell Fusta (tot el dia), es faran tallers de portament (10.30 h) i del joc de pintar creat per l'alemany Arno Stern (11 h i 17 h). Al llarg de la jornada es faran també tallers de pintar cares, estampació de fruites o plantació d'enciams, entre d'altres.

La infermera Marta Calabia oferirà una xerrada sobre primers auxilis (12 h); la psicòloga Gemma Calmet, sobre gestió d'emocions (13 h); i el comunicador Enric Bastardas parlarà de pantalles i nens (17 h). No hi faltarà l'animació infantil, amb un espectacle de màgia (16 h) i el concert de La tresca i la Verdesca (18 h).