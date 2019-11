Els dinosaures envairan el Palau Firal de Manresa

Si us agraden els dinosaures, us interessa la proposta d'aquest cap de setmana a Manresa: arriba Dinosaurs Tour, l'exposició més gran de dinousaures animatrònics.

Dinosaurs Tour és una experiència inoblidable, un apassionant viatge per l'època dels dinosaures, amb una trentena de peces a mida real que simulen l'aspecte i el comportament d'aquests animals prehistòrics. Segons Juan Comín, responsable de la mostra, «és un autèntic Parc Juràssic. Exposem dinosaures que, gràcies a la tecnologia, es mouen i fins i tot respiren!».

L'exposició es podrà veure aquest dissabte, 30 de novembre, i diumenge, 1 de desembre, al Palau Firal de Manresa, després que hagi recorregut una desena de països (Alemanya, França, Italia, Regne Unit, Noruega, Polònia i Romania, entre d'altres).



Conèixer dinousaures i aprendre

Dinosaurs Tours exposarà Triceratops, Tiranosaurus, Protoceratops, Parasaurolofus, Stegosaurus, Spinosaurus, Diplodocus i el famós Titanosaure Rex a mida real. Les peces es complementen amb projeccions didàctiques i plafons informatius i descriptius que expliquen com vivien aquests rèptils gegants, les eres geològiques, l'extinció dels dinosaures i dades sobre la recuperació de restes fòssils. I perquè l'exposició sigui més impactant i real, es recreen els hàbitats naturals i les característiques que tenia la Terra fa milions d'anys.

És una activitat per viure en família, «on els més petits queden bocabadats», assenyala Juan Comín. I afegeix: «combinem entreteniment i diversió per als infants, així com també una part pedagògica».

Dinosaurs Tour, l'exposició més gran de dinousaures animatrònics

Tecnologia animatrònica : figures a mida real que es mouen com els dinousaures de veritat. A través d'elles, coneixerem els diferents tipus de dinosaures: carnívors, herbívors i voladors.

: figures a mida real que es mouen com els dinousaures de veritat. A través d'elles, coneixerem els diferents tipus de dinosaures: carnívors, herbívors i voladors. Cine documental : els visitants podran veure "Loving Dinousaurs", un documental que mostra els descobriments més recents sobre aquests fascinants animals.

: els visitants podran veure "Loving Dinousaurs", un documental que mostra els descobriments més recents sobre aquests fascinants animals. Sorral: una zona interactiva en la qual els nens podran jugar a ser paleontòlegs amb rèpliques d'ossos de dinosaures.

Què trobareu aquest cap de setmana a l'exposició Dinousaurs Tour de Manresa?

Es tracta d'un espai d'emocionants activitats per a nens i per a adults.



Horaris

L'exposició de dinosarures Dinousaurs Tour es podrà veure aquest dissabte i diumenge al Palau Firal de Manresa de les 11 del matí a les 2 del migdia, i de les 5 de la tarda a les 9 del vespre. Les entrades valen 8 euros i es podran comprar a taquilla. També es poden adquirir a través del web