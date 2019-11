Mig miler d'estudiants participen en l'acte institucional contra la violència masclista a Manresa

Mig miler d'estudiants de secundària de Manresa han participat aquest dilluns en l'acte institucional contra la violència masclista que ha tingut lloc a la plaça Major. Els concentrats han fet una rotllana davant de les autoritats i han deixat un espai buit al mig, que s'ha ocupat amb algunes cadires de fusta que simbolitzaven les dones mortes a causa de la violència sexista. A banda dels estudiants, també hi havia membres del Consell Municipal de la Dona, de l'associació Lilium i de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa.

L'acte ha comptat amb el parlament de la regidora Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz, que ha remarcat que les violències masclistes no són un fet puntual, que actualment encara afecten a bona part del col·lectiu de joves i que cal lluitar-hi diàriament amb el suport de les administracions públiques. Mariona Descarrega, del Consell Municipal de la Dona, ha lamentat que les violències sexuals van a l'alça i no a la baixa, ha recordat les dues menors que han estat víctimes de violacions grupals darrerament a Manresa i ha fet una crida a les víctimes de la violència de gènere a no sentir-se culpables.



Vuit dones assassinades a Catalunya

També s'ha pronunciat la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, que ha celebrat que «la justícia que no trobem a les audiències sí que és al carrer», ha fet un llistat de tots els tipus de violència que pateixen les dones en el sistema actual (bretxa salarial, física, psicològica...) i ha alertat de l'increment dels discursos contra feminismes. Camps també ha tingut paraules per les vuit dones assassinades aquest 2019 a Catalunya a causa de la violència masclista, ha llegit el manifest institucional i ha sentenciat que «les violències no s'han de debatre, sinó combatre».

Entre els parlaments, Carla Blanes, alumna de quart d'ESO de l'Escola Joviat, ha llegit el manifest guanyador del concurs per l'alumnat de secundària, en què ha animat les noies a fer pinya davant qualsevol tipus de violència sexista i a cridar juntes «prou, estem fartes». La lectura de Blanes ha acabat contundent: «Si no diem sí, també és no». L'últim en parlar ha estat l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que ha expressat que aquest ha estat un any «especialment dur per la xacra masclista a la nostra ciutat» pels dos casos d'agressions sexuals grupals a dues menors, els quals han tingut un gran ressò mediàtic, i ha assegurat que davant «els múltiples casos de maltractament i lluny de l'equitat, cal continuar amb la tasca de conscienciació i sensibilització».

Cadires buides



L'acte, presenciat des de primera línia per diversos regidors i personal de l'Ajuntament, ha tingut un parell d'actuacions artístiques a banda dels parlaments. D'una banda, el taller musical Cançons de tots els temps del programa de la Gent Gran de l'Ajuntament d Manresa, dirigit per Pep Torras, que ha intrepretat la cançó «No voldria ser aquí». De l'altra, i per posar el punt final a l'acte, una acció artística que s'ha dut a terme al mig de la plaça Major i a càrrec de la ballarina Laia Rivero Prieto i estudiants dels instituts Guillem Catà i Lluís de Peguera.

Rivero ha ofert una dansa emotiva entre desenes de cadires buides que s'havien col·locat a la plaça, mentre l'actriu Roser Rojas llegia, un per un, el nom de totes les dones assassinades aquest 2019 a Catalunya. Vuit noies, alumnes d'aquests centres, han anat sortint a escena i s'han col·locat al costat d'una cadira buida, cada una en record d'una de les víctimes de la violència masclista. Cada una duia un objecte important per a la desapareguda: un diari personal, un grapat de galetes, un estatoscopi... Entre el públic, hi havia qui no podia contenir l'emoció.