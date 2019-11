Quim Torra presideix la clausura dels 125 anys de les Bases de Manresa

El president de la Generalitat, Quim Torra, presideix aquest dilluns al vespre la cloenda del 125è aniversari de les Bases de Manresa que se celebra al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. A l'acte, també hi assisteixen l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i membres de la corporació, així com els comissaris de la commemoració, la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i diversos convidats.

La celebració dels 125 anys de les Bases de Manresa va tenir lloc entre el 24 de març de 2017 i el 31 d'octubre del 2018, una commemoració que en el seu tram final va coincidir amb l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Quan s'havia d'haver fet la cloenda, la Generalitat no tenia president i des d'aleshores l'acte s'ha hagut d'anar posposant per altres impediments com les successives eleccions.

L'acte ha arrencat a les 6 de la tarda amb la intervenció de l'Orfeó Manresà i un parlament de Jordi Rodó Rodà, comissari de la commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa juntament amb Francesc Comas Closas.

Abans de la celebració, el president Quim Torra s'ha reunit a porta tancada amb l'alcalde Junyent, el regidor Marc Aloy i els comissaris del 125è aniversari.