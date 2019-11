El camí de la Gravera: la festa inaugural més atípica

El camí de la Gravera de Manresa s'inaugurarà oficialment aquest dissabte, 30 de novembre. Ho farà un any i mig després d'estrenar les millores que hi va fer l'Ajuntament i que van posar fi a una reivindicació veïnal que es va allargar dècades. El motiu del retard? «Problemes d'agenda». La festa inaugural del dia 30 serà, doncs, de les més atípiques, tenint en compte el temps que ha passat des de la reurbanització del camí.

El 24 d'agost del 2018 es va reobrir al trànsit el vial després de tres mesos d'obres, que van permetre ampliar els dos carrils de circulació i, el més batallat, que els veïns tinguessin una vorera. Fins llavors havien de caminar per la calçada, perquè l'estret recorregut senyalitzat per a vianants era sempre ple de canyes i no hi passava ni un cotxet. L'acte d'estrena que es va fer l'estiu de l'any passat va comptar amb representants del consistori, els presidents de les associacions veïnals de la Mion-Puigberenguer i Saldes-Plaça Catalunya, i també diversos veïns que van voler celebrar la millora. Però molta gent era de vacances i l'alcalde, Valentí Junyent, va prometre als veïns que més endavant es faria una festa d'inauguració com cal.

Malgrat això, hauran passat quinze mesos abans de la celebració. Els veïns van proposar el passat 30 d'agost com a data per a la festa, coincidint amb la inauguració del camp de gespa de la Pirinaica, però va semblar que l'equipament es mereixia totes les atencions després dels problemes viscuts, els quals van fer endarrerir uns mesos la reobertura del camp, i es va acordar deixar per a més endavant la inauguració del camí de la Gravera.

Qüestions d'agenda i eleccions



Segons fonts de l'Ajuntament de Manresa consultades per aquest diari, la intenció inicial era buscar una data després de la posada en servei del camí, però no es va poder lligar «per qüestions d'agenda». Posteriorment, justifica el consistori, hi ha hagut diverses convocatòries electorals, que han impedit la realització d'actes inaugurals des del moment en què es convoquen els comicis. Des de l'agost del 2018, han tingut lloc tres eleccions: les generals del 28 d'abril, les municipals i europees del 26 de maig i les generals del 10 de novembre.

A banda, el consistori també subratlla que aquest estiu es va fer l'estrena del camp de futbol del barri, «un acte que es va voler celebrar de forma específica i separada del camí de la Gravera». Tot plegat ha fet posposar la data d'inauguració del vial prop d'un any i mig. Veïns i ajuntament han destacat, però, en declaracions a aquest diari, que l'important va ser la posada en servei de la urbanització del camí que uneix el barri de la Mion-Puigberenguer i el de Saldes-Plaça Catalunya. L'exdirigent de la Mion, Juan José Porcel, va encapçalar la lluita veïnal iniciada el 1974 per millorar el camí, que inicialment era una senda per accedir als horts que hi ha a la zona.

Recorregut pel barri



La festa que tindrà lloc aquest dissabte començarà a 1/4 d'11 del matí amb un recorregut a peu pel barri que sortirà de l'inici del vial (a tocar de l'avinguda Tudela); farà parada al parc infantil del carrer Saragossa, on s'oferirà als presents esmorzar amb dònuts i xocolata; la rua continuarà pel carrer Pirineu, el carrer Pedraforca, el carrer Collbaix i el carrer Puigllançada, fins al casal d'avis de la Mion-Puigberenguer, a la plaça de la Democràcia. És previst que s'hi arribi a les 12 h i s'hi faci un refrigeri amb piscolabis per celebrar les millores que s'han fet recentment al casal i que han permès canviar la calefacció del local.