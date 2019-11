Manresa tornarà a tenir marató de sang després de tres anys i serà al Conservatori

El 7 de maig del 2016 el Centre Cultural el Casino va acollir la dar-rera marató de sang organizada pel Banc de Sang a Manresa, on se'n feien regularment. Enguany, la ciutat tornarà a tenir marató. Serà el divendres 20 de desembre, de les 10 del matí a les 9 del vespre, i canviarà d'emplaçament. Del Casino anirà al teatre Conservatori. Les donacions tindran lloc a l'escenari. En altres ciutats com Reus i Vilafranca, aquesta marató també es fa en un teatre.

Marta Hernández, coordinadora del Banc de Sang al Bages, Anoia, Alt Penedès i una part del Baix Llobregat, i Josep Maria Planella, coordinador de la marató a Manresa, expliquen que el canvi de lloc s'ha fet perquè la capacitat del Casino era una mica limitada i, també, per guanyar centralitat, atès que el dia de la marató a l'entorn del Conservatori es preveu que hi hagi molt ambient generat per la pista de gel de la plaça de Sant Domènec, que hi va començar a funcionar el cap de setmana passat, i es vol aprofitar.

A l'esmentada marató de fa tres anys, hi van participar 204 persones i van poder donar sang 188. D'aquestes, 40 van donar sang per primera vegada. A la cita del 20 de desembre es volen incrementar aquestes xifres tant com sigui possible. La inauguració es farà a les 11 del matí amb la presència de l'alcalde Valentí Junyent i de jugadors del Bàsquet Manresa, que protagonitzaran el cartell per promocionar la jornada.

A l'entrada del teatre per la plaça de Fius i Palà, els donants seran rebuts per voluntaris de Creu Roja. Ja a dins de la platea, hi haurà situat l'equip mèdic i, a l'escenari, les lliteres per fer la donació i un marcador dels donants que hi vagin passant al llarg del dia.

En un passadís situat al costat de l'escenari es podrà fer un refrigeri i la sortida es farà pel mateix lloc de l'entrada o, si és considera que és més pràctic, per la Muralla de Sant Domènec.

Talment com ha fet el Bàsquet Manresa, la Cambra de C0merç s'ha adherit a la marató per fer-ne promoció entre els seus associats.



Una bona oportunitat

En el que portem d'any, amb dades facilitades pel Banc de Sang, a Manresa s'han fet 2.803 donacions respecte a les 3.338 del 2018 i, pel que fa a la comarca del Bages, 4.134 en comparació de les 4.893 de l'any passat. La intenció, remarca Hernández, és que a final d'any es puguin augmentar les estadístiques d'aquest 2019. La marató pot ser una bona plataforma.

Tant a la jornada de donació de Manresa com a les que es facin arreu del territori es busca la implicació de la ciutadania per promocionar la donació a les xarxes. Aquests #sangfluencers i #bloodfluencers poden trobar informació al web maratodonants.cat.

Per donar sang cal tenir més de 18 anys, pesar 50 quilos o més, no estar embarassada, si s'és dona, i no és necessari anar-hi en dejú. Es pot donar sang més d'una vegada l'any. En concret, les dones poden donar-ne tres vegades l'any i els homes, quatre. Els components de la sang caduquen passats uns dies, per això és necessari donar-ne de manera regular.