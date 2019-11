La UPC Manresa celebra la graduació dels 113 estudiants de la promoció 2018-2019

El teatre Kursaal de Manresa va ser l'escenari, divendres passat, de l'acte de graduació dels 113 estudiants que van finalitzar els seus estudis el curs passat a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), la UPC Manresa.

A l'arribada, els assistents van poder conèixer algunes de les associacions d'estudiants de la UPC Manresa i els projectes en què estan treballant. Tot i que la pluja la va deslluir una mica, en una petita exposició al pati del Kursaal es mostrava el monoplaça de Dynamics UPC Manresa, amb el qual competeixen al Formula Student, així com un dels cotxes dels Roadrunners i dels Coyotes Team, amb el qual competiran el pròxim febrer a la cursa solidària UNIRAID. Per part seva, els Synergy Racing Team, que volen competir a Moto Student, van mostrar els avenços que han fet per construir la motocicleta amb la qual volen participar.

La nit va tenir un caràcter especial: la sala estava pràcticament plena i es respirava emoció. Al lloc reservat per als estudiants no hi seia ningú. Tot feia pensar que la vetllada estaria plena de sorpreses. Una pancarta amb el lema "Despertem joves talents" destacava al fons de l'escenari, raó de ser del centre universitari, que segueix caminant incansablement al costat dels joves talents.

La periodista, geògrafa i meteoròloga manresana Míriam Santamaria va presentar l'acte, que va començar amb l'entrada a la platea dels homenatjats i que va comptar amb la participació de representants de l'administració local i autonòmica, així com del món industrial i acadèmic.

En el decurs de l'acte es van premiar els millors treballs de fi de grau i màster i els millors expedients acadèmics, així com a l'estudiantat destacat de la UPC Manresa. Uns guardons atorgats gràcies a la col·laboració de diverses empreses i institucions, com Meinsa, Bobitecnic, AUSA, Anviplas, Webdom Labs, Mármoles Hermanos Moratonas, Àrids Solestany, la Caixa d'Enginyers, l'Associació TIC Bages, DENSO, el Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM), el Col·legi d'Enginyers Tècnics de Mines, el Colegio de Ingenieros del Nordeste i la Càtedra Iberpotash en Mineria Sostenible.

Valentí Junyent, alcalde de Manresa; Gemma Fargas, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat a la UPC i Rosa Argelaguet, directora de la UPC Manresa, van presidir la taula presidencial, en la qual també hi van ser els padrins de la promoció 2018-2019: Ricard Font Hereu, president del consell d'administració dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Xavier Obradors i Berenguer, físic manresà i director de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB).

Des de la seva experiència, en les seves intervencions es van adreçar als graduats i graduades i a les seves famílies, van donar consells i van transmetre l'orgull que sentien per ells. També van adreçar algunes paraules a les empreses i institucions, subratllant la importància de seguir treballant plegats per fer continuar fent créixer el territori.

El moment més esperat de la nit va ser quan es va nomenar l'estudiant amb el millor expedient de la promoció, Jordi Samaniego, graduat en Enginyeria de Sistemes TIC. En el seu discurs, Jordi Samaniego va rememorar l'esforç que suposa estudiar una carrera, les estones de treball amb els seus companys, les nits d'estudi, i el vincle sorgit entre ells.

També va donar les gràcies a l'equip docent del Grau en Enginyeria de Sistemes TIC, que s'imparteix a l'EPSEM, per la seva entrega i la tasca que fan i els va felicitar per haver obtingut tan bons resultats en un grau amb pocs anys de trajectòria. Va finalitzar el discurs dient als seus companys "que sigueu molt feliços i que res us aturi".

L'acte també va comptar amb l'actuació de la formació Caracara, un trio de samba jazz fusió format per David Albert Garcia a la guitarra elèctrica, Jon Cottle al violoncel i Xevi Matamala a la bateria, que va amenitzar la vetllada amb la seva música.

Al final de la gala, i com si fos un truc de màgia, es va aixecar el teló i de darrere l'escenari van aparèixer alguns dels membres de les associacions d'estudiants Penjats del Campus de Manresa, Synergy Racing Team, Roadrunners, Coyotes Team i Dynamics UPC Manresa, que són protagonistes d'una part important de la vida universitària del Campus. El grup casteller van fer uns pilars a dalt l'escenari. Aquesta vegada però, ajudats per la resta d'associacions, que es van afegir a fer pinya.