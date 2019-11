Cinc setmanes d'afectacions entre la plaça de la Creu i Prat de la Riba per unes obres

Unes obres de canalització soterrada d'aigua potable a l'avinguda de les Bases de Manresa, entre la plaça de la Creu i la rotonda de Prat de la Riba, en sentit baixada, causaran afectacions en la mobilitat del trànsit durant les pròximes cinc setmanes.

A causa dels treballs es prohibirà l'estacionament a tota l'àrea afectada, i dels dos carrils de circulació que hi ha per sortir de la ciutat o bé anar cap al centre o als Dolors, es passarà a un. Les obres es faran en tres fases. La primera, que ja ha començat, és entre el pont dels Ferrocarrils de la Generalitat i el carrer Creu Guixera, pràcticament a l'alçada del CAP de les Bases de Manresa. En aquest cas les afectacions són tan sols que en el tram de les obres es passa dels dos carrils de circulació a un, perquè és un tram on no es pot aparcar. En hores punta això genera cues sobretot a la via esquerra de sortida de la ciutat, que és la que acostuma a anar més carregada habitualment.

La segona fase dels treballs per renovar la canalització soterrada d'aigua potable anirà del CAP de les Bases de Manresa fins al carrer Llibertat. I la darrera i última, que és la que pot tenir més incidència en la mobilitat, arribarà fins a la plaça de la Creu. Les obres són d'Aigües de Manresa, que ha planificat els treballs en tres fases perquè les afectacions al trànsit siguin les mínimes.

L'empresa municipal també ha hagut d'intervenir recentment a l'altra punta de la ciutat, a la carretera de Cardona, per una avaria a la xarxa general entre els carrers Fonollar i Dibuixant Vilanova. També ha suposat l'ocupació d'un carril de circulació en sentit sortida de la ciutat per poder habilitar un itinerari per a vianants.