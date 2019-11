L'Ajuntament estrena el primer aparcament en cordó de motos per guanyar espai per al bus

Manresa disposa des d'ahir del primer aparcament per a la motos a la via pública on les places estan situades en cordó i no en bateria, a diferència de la resta que hi ha repartides per la ciutat. S'ha habilitat al tram del carrer de Sant Antoni Maria Claret entre el del Pare Clotet i el de la Indústria. L'objectiu, explica l'Ajuntament: guanyar espai a la calçada per als busos que hi transiten, que sovint tenen problemes per passar. A canvi, s'ha eliminat l'aparcament per a cotxes d'una banda del vial.

Les tretze places gratuïtes que s'han perdut per als cotxes s'han convertit en places per a motos, que ja n'hi tenien i han augmentat fins a 33 de cap a cap del tram esmentat, llevat d'un tros que és un gual privat. Una de les places que han desaparegut per als cotxes és la de minusvàlids.

Bàsicament, el que s'ha tingut en compte a l'hora de fer la modificació són els autobusos que passen pel carrer, on sovint quedaven encallats, atès que és estret i hi ha aparcament a banda i banda, i si un conductor deixava el vehicle una mica més enfora del compte o bé tort, impedia al bus passar amb comoditat. L'Ajuntament ha recordat que per aquest carrer hi circulen quatre línies del bus urbà (1, 4, 5 i 8) i, per tant, una xifra de busos important al llarg del dia, i que sovint hi havia incidències i els vehicles grans quedaven aturats, cosa que provocava retencions i queixes, amb les consegüents molèsties per al veïnat. També hi havia hagut danys en retrovisors i ratllades a vehicles.

Per altra banda, destaca que al sector hi mancava aparcament per a motos, que feia que aparquessin a la vorera, i que es va considerar adient adaptar les places que fins ara eren per a cotxes per a motos. Com que les places en bateria obliqües, que són les habituals i les que hi havia fins ara en aquest vial, ocupen un espai similar a les dels cotxes, s'ha optat pel model d'aparcament en cordó, amb una moto rere l'altra.

Ahir al matí els operaris van deixar pintades les places. A la tarda, ja es van poder veure els primers cotxes aparcats amb els quatre intermitents posats damunt d'aquestes noves places...