Nadal 2019 a Manresa: Per Sant Andreu i Nadal, rebaixa del bitllet senzill del bus i augment de freqüències

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, David Aaron López, ha presentat avui la campanya amb totes les mesures adreçades a facilitar la mobilitat de vianants i del transport públic a la ciutat durant la celebració de la Fira de Sant Andreu i les festes de Nadal.

Bus urbà a només 1 euro el bitllet senzill, reforç de servei i increment de freqüències en algunes de les línies de bus i el tancament al trànsit del carrer Guimerà són les principals mesures que es posaran en marxa davant l'augment de la mobilitat per aquestes dates i amb l'objectiu de contribuir a millorar els desplaçaments de les persones i dinamitzar l'activitat comercial a diferents punts de la ciutat.

El regidor de Mobilitat ha contextualitzat totes les mesures de la campanya de mobilitat de les properes setmanes en la "fiabilitat i la confiança" de les persones usuàries en el servei del bus urbà, "un servei que viu el millor moment del transport públic després de la crisi econòmica". David Aaron López ha manifestat que totes les dades indiquen que "aquest any aconseguirem una gran fita, superant els 2.200.000 usuaris i aconseguint el rècord de més 9.000 viatgers diaris".

El regidor David Aaron López ha presentat la campanya. FOTO: AJM

El regidor ha afirmat que des de l'Ajuntament "volem agrair i respondre a la confiança de les persones usuàries amb més millores al servei" i amb l'objectiu que els viatgers "utilitzin el servei de bus per necessitat però també per la convicció de les grans avantatges amb salut, econòmiques, de respecte del medi ambient i de qualitat de vida".



Bus a 1 euro



Per tal de promocionar l'ús de nous clients al bus urbà, es repeteix la promoció que es va realitzar amb molt èxit a la Setmana Europea de la Mobilitat d'enguany, dirigida precisament a aquests nous usuaris. Durant el període de la campanya de Nadal, on s'incrementa la mobilitat a la ciutat, del 30 de novembre (Fira de Sant Andreu) fins al 6 de gener (Reis), ambdós inclosos, el preu del bitllet senzill serà només a 1 euro.

Per a fer la comunicació d'aquesta promoció s'ha realitzat una campanya amb vinils a busos i marquesines.



Reforços de servei

Per tal de millorar la mobilitat a la ciutat els dies de la Fira de Sant Andreu, 30 de novembre i 1 de desembre, es realitzaran reforços de diferents línies del bus urbà. En concret tan dissabte com diumenge hi haurà el servei de la línia 1, que connectarà la zona dels Trullols (fira d'atraccions) amb el centre de la ciutat cada 15 minuts, també es reforça la línia 8- perimetral, que també connecta la zona dels Trullols amb el centre de la ciutat, amb freqüències de 30 minuts. El servei de festius es completa amb les línies 6 i 7 que donen cobertura a molts barris de la ciutat amb freqüències de 60 minuts.

A banda de reforçar el servei de bus urbà i com a novetat d'aquest any, el diumenge de Fira, es restringirà el trànsit de vehicle privat al Passeig de Pere III a partir del carrer primer de Maig, deixant pas exclusiu al bus urbà fins a les parades de Plaça Espanya i Guimerà, com la resta de dies. Amb aquesta mesura, no es faran desviaments del transport públic urbà en aquesta data, per tal de donar-li fiabilitat, no confondre a l'usuari i fomentar-ne el seu us.

També es realitzaran reforços de línies en dies de comerç obert, en què hi ha molta més mobilitat a la ciutat que altres festius. En aquest sentit els dies festius de comerç obert (6, 8, 15, 22 i 29 de desembre i 5 i 12 de gener) les línies L6, L7 i L8 que habitualment tenen freqüències d'una hora, tindran freqüències de 30 minuts.

Aquests reforços van acompanyats d'una campanya de comunicació amb vinils als busos i les principals marquesines, per informar al ciutadà i animar-lo a moure's per la ciutat en bus urbà.



Campanya de priorització del vianant i el transport públic a Guimerà



Atès que el 87% dels usuaris que utilitza el bus urbà són de Manresa i la parada més utilitzada com a origen/ destí és la de Guimerà, aquest Nadal, es torna a realitzar l'operatiu de prioritzar el carrer Guimerà per a vianants i transport públic.

Per tal de fer que durant uns dies els protagonistes no siguin els cotxes, sinó el vianants i el transport públic dels dies 21 de desembre al 7 de gener, el carrer Guimerà estarà restringit al pas de vehicles privats de 10 del matí a 9 del vespre.

Amb aquesta actuació, es pretén, que es pugui passejar pel carrer Guimerà, comprar, anar amb bicicleta, ... convidant a anar caminant o en transport públic (bus o taxi), que tindrà prioritat de pas, ja que no s'hi podrà accedir en vehicle privat en l'horari de restricció.



Balanç resultats Bus Manresa 2019

Valoració molt positiva dels resultats del bus urbà del 2019, després dels bons resultats de l'any 2018 en que ja va superar els 2 milions de viatgers (increment del 6,3%) aquest any 2019 l'increment acumulat és del 8% (dades fins octubre). Es preveu doncs que aquest any es superaran els 2.200.000 viatgers.



Valoració global de resultats 2019 (fins octubre)

Per línies continua destacant especialment la línia 8 (Perimetral-estacions), amb el 37% del total de viatgers, que ja arriba als 700.000 viatgers, amb un increment acumulat del 11,3%. La línia 1, que uneix barris com la Balconada, Cal Gravat, Sagrada Família amb el centre de la ciutat, ja supera els 475.000 viatgers (amb un increment del 5,6%) i la línia 2, que uneix barris com La Parada- carretera Santpedor i el Poble Nou amb el centre (amb un 5% d'augment, arriba als 360.000 viatgers).

La resta de línies, utilitzades per altres barris de la ciutat on hi ha menys població també tenen uns increments molt significatius. En concret la línia 3, que uneix els barris de la Mion i plaça Catalunya amb el centre, frega els 100.000 viatgers, amb un increment del 5%, la línia 4, que uneix els barris de la Font dels Capellans, Escodines i Valldaura amb el centre (ampliat l'any passat fins al Congost a les tardes), ja supera els 123.000 viatgers, amb un increment del 11% i la línia 5, que uneix els barris de Sant Pau, Guix- Pujada Roja i Viladordis amb el centre, ampliat l'any passat al polígon industrial dels Dolors, supera els 38.000 viatgers amb un increment del 20%.

El mes d'octubre s'han portat més de 215.000 viatgers, superant-se 7 dies els 9.000 viatgers diaris. El concret el dia 29 d'octubre es van portar 9.539 viatgers, record del servei, en un dia amb servei habitual.



Millora de la flota



La flota del transport públic urbà ja disposa de 7 busos híbrids. Amb l'objectiu de continuar en la línia ambiental i de millora de confort per l'usuari i la resta de la població (doncs fan menys contaminació ambiental i acústica), l'any vinent se n'incorporaran dos més a la flota, arribant al 50 % de la mateixa amb busos híbrids.

Enquesta anual de Satisfacció al Client – distribució de díptic informatiu per Nadal

Anualment es realitza una enquesta exhaustiva als usuaris del bus urbà, amb la voluntat de continuar millorant el servei. Aquest mes de novembre s'ha tornat a realitzar (resta pendent la valoració i anàlisi de resultats). Destaquem de la valoració de l'any passat que el 96% dels usuaris han valorat el servei positivament.

Per aquest motiu i pels bons resultats del servei obtinguts els darrers anys, es realitzarà una distribució d'uns díptics informatius durant el període de Nadal, amb l'objectiu de donar les gràcies als més de 2 Milions de viatgers que confien en el servei de transport públic de la ciutat, i convidar a la resta a utilitzar-lo en els seus desplaçaments habituals, per tal de fer una ciutat més sostenible, amable, i saludable.



Viatjo amb tu: formació en transport públic a instituts

Durant aquest darrer trimestre s'ha realitzat formació en l'ús del transport urbà a 8 instituts de la ciutat. Aquesta formació, que ja fa uns anys que es realitza, es dirigeix a tots els estudiants de la ciutat de primer de ESO. Consisteix en una sessió d'una hora a l'aula on s'explica com anar en transport públic urbà per la ciutat: línies, horaris, títols de transport, i on es fa entrega d'una targeta T-2 vàlida per dos viatges, per tal de convidar als joves a utilitzar el transport públic. S'explica també que amb l'ús de la targeta T-16, per 35 euros, només una vegada, es pot utilitzar viatges il·limitats en el bus urbà fins al 31 de desembre de l'any que fan 16 anys.