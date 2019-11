Creu Roja recupera el Rock'n'Reis vuit anys després amb Joan Dausà

Creu Roja de Manresa recupera enguany el Rock'n'Reis, el concert solidari que l'entitat va organitzar fins al 2010 per ajudar els infants més necessitats de la ciutat, i ho fa amb una actuació de Joan Dausà a la sala Stroika, el proper 21 de desembre. Tots els beneficis recaptats es destinaran a la campanya de Nadal i Reis de Creu Roja, a través de la qual es compren joguines noves per als infants més vulnerables.

El president de Creu Roja de Manresa, Miquel Riera, va anunciar ahir en declaracions a Regió7 que l'entitat recupera el mític concert solidari nadalenc, tradició que es va perdre el desembre del 2010. Va ser llavors quan els voluntaris de Creu Roja van organitzar per darrer cop el Rock'n'Reis, que durant 18 anys s'havia celebrat a Manresa, i es va traslladar el concert a la sala Cal Llovet de Santpedor. Durant anys s'havia fet al Vell Congost però el 2010 no es va poder perquè l'Ajuntament havia iniciat les obres de conversió del pavelló en un gimnàs. El 2011, l'entitat manresana va suspendre el concert perquè «cada cop la legislació era més exigent», sobretot en matèria de seguretat, va recordar ahir Riera, i això complicava cada cop més l'organització de l'esdeveniment, sempre a càrrec dels voluntaris.



Un cantant de renom

Les entrades per al concert de Joan Dausà a la Stroika tindran un preu anticipat de 25 euros i es podran comprar al web de la sala de concerts manresana. La Stroika donarà els beneficis a Creu Roja per a la compra de joguines per als infants de la ciutat més necessitats, va explicar ahir Riera. El president de l'entitat social va subratllar que el cantant de Sant Feliu de Llobregat «sempre exhaureix les entrades per als seus concerts, així que serà una última oportunitat per veure'l abans que tanqui la gira» del disc Ara som gegants.