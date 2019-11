Els llums de Nadal al comerç de Guimerà que els paga tenen la forma de tendal

El carrer d'Àngel Guimerà tindrà aquest Nadal una il·luminació especialment singular. Pel tipus de llums i per on s'instal·laran. Tindran forma de tendal i, per primera vegada, només guarniran els comerços que els paguen, a diferència dels anys precedents, en què, tot i només col·laborar-hi uns quants establiments, els llums es posaven al llarg de tot el vial entre Crist Rei i la Muralla del Carme, de manera que en podien gaudir els que pagaven i també els que no.

Com l'any passat, de la setantena de botigues que hi ha a l'esmentat tram del carrer més comercial de Manresa, només 32 han pagat la il·luminació nadalenca. A diferència d'aleshores, però, no en gaudiran tots. S'ha buscat un tipus d'ornamentació lluminosa que imita una mena de tendal que queda situat just al damunt de l'entrada de cada comerç -dels que paguen- de tal manera que es veurà clarament els que hi han col·laborat i els que no.

La il·luminació, que estan penjant aquest dies -la posa Elèctrica Garriga- serà a la vorera i no a la calçada, com és més habitual.

Neus Uró, presidenta de l'Associació de Comerciants del carrer d'Àngel Guimerà, explica que, inicialment, hi ha botigues que tradicionalment no col·laboren en la il·luminació nadalenca -especialment franquícies– que es van mostrar interessades a fer-ho, però que s'han fet enrere, amb la qual cosa la xifra dels comerços que l'han pagat s'ha mantingut en els 32 del 2018. Quant als associats de l'ens comercial, d'un any a l'altre han passat de 17 a 20. En total, el carrer té una norantena d'establiments de cap a cap (des del Bruc/Barcelona fins a la Muralla) i la setantena esmentada en el tram Crist Rei-Muralla.



«Quedaran retratats»

Uró confia que la iniciativa d'aquest any serveixi perquè el vinent hi hagi més negocis que facin el pas de col·laborar-hi, tenint en compte que amb aquest tipus de llums «quedaran retratats» els uns i els altres. L'objectiu seria que tots els establiments posessin el seu granet de sorra, considerant la importància que té aquest vial a nivell comercial. La botiguera insisteix que el desitjable i l'objectiu seria que de cara a la campanya de l'any vinent, els comerços que enguany estiguin a les fosques s'animin a col·laborar. Crida especialment l'atenció que alguns siguin franquícies de cadenes amb beneficis més que sucosos.

La decisió d'il·luminar només les botigues dels que paguen va ser consensuada pels membres de l'ens comercial, que, diu Uró, «fa molts anys que ho dèiem». Afirma que «no és la nostra manera de fer» i que es fa més com a estratègia de cara al Nadal vinent que com a càstig. Destaca que, com que els llums quedaran adossats a la vorera, la idea «és que creïn una zona de passeig» que convidi la gent a passar-hi.