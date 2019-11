Teresa Forcades: «Calen canvis radicals en el si de l'Església»

Teresa Forcades, monja, teòloga i metgessa, va ser entrevistada ahir al vespre a Manresa dins el cicle Pessics de Vida, organitzat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural el Casino. La monja benedictina va respondre les preguntes del periodista de Regió7 Abel Gallardo sobre la seva infància, trajectòria política, presència als mitjans de comunicació, el paper de la dona dins l'Església i la pederàstia, entre d'altres. Forcades va assegurar que la «mala imatge» que s'ha guanyat el poder religiós ha estat provocada pels casos d'abusos sexuals infantils i també perquè «hi ha una campanya negativa contra el Papa Francesc».

Els escàndols de pederàstia i la vinculació de l'Església als poders fàctics, amb interessos econòmics i polítics, van ser assenyalats per Forcades com dues tradicions que cal erradicar en el si de l'Església: «Calen canvis radicals, ja que la connivència amb els poders del món i el clericalisme, amb aquest vessant encara tan lligat a l'herència del franquisme, són contraris als evangelis», va valorar la monja, que també va denunciar durant l'entrevista d'ahir que «hi ha un tema molt important i que encara no s'ha destapat, que són els abusos sexuals a monges. Tard o d'hora sortiran a la llum», va alertar, amb relació a possibles casos d'agressions sexuals per part de bisbes i altres alts càrrecs dins l'Església a religioses.

Forcades, nascuda a Barcelona el 1966, va fer un repàs per la seva trajectòria política i mediàtica. El 2013 va impulsar la creació de Procés Constituent de Catalunya juntament amb l'economista Arcadi Oliveres, moviment que va estar a punt de presentar-se a les eleccions del Parlament de Catalunya del 2015. Això i els vídeos que la van fer popular a YouTube, on criticava les empreses farmacèutiques, entre d'altres, la van convertir en un personatge mediàtic durant uns anys. Fa un any, però, Forcades va tornar al Monestir de Sant Benet de Montserrat en finalitzar el seu període d'exclaustració. A la pregunta de Gallardo de per què ara ja no se la sent als mitjans, Forcades va respondre que és «perquè no em truquen, i si ho fan, volen que en dos minuts resumeixi tot el que considero important». Tot i això, va recordar que fa un parell de setmanes va participar a El suplement de Catalunya Ràdio.

La benedictina va afirmar que la «partitocràcia» que va veure quan es va endinsar en el món de la política la va decebre. Sobre l'actualitat, va expressar que «la política està segrestada» i que cal que el sistema es qüestioni si només hi ha d'haver representants polítics, «cosa que ja haurien d'haver vist que no és així», va dir, i va posar com a exemple de bona democràcia el sistema de referèndums suís, a través del qual la població pot presentar propostes legislatives i polítiques que després es votaran si són defensades per més del 10% dels ciutadans. La monja també va parlar sobre la seva estada als Estats Units, on va fer l'especialitat de Medicina Interna i va obtenir el màster en teologia després d'haver estudiat Medicina a la Universitat de Barcelona; sobre els seus orígens i l'educació que va rebre de petita; i també sobre les dones.

En aquest punt, Forcades va assegurar que «el tema de la dona és el que el Papa entén menys», perquè considera que la dona és tan pura que la seva missió és «fer llar, en el sentit de transmetre els valors bàsics», va dir la monja, alhora que criticava que això tallava les ales a les religioses que es volen ordenar i arribar a tenir càrrecs. Forcades també va criticar que en sínode que s'ha fet recentment sobre l'Amazones, i en el que va participar, les dones no tinguessin dret a vot. «És per això que estem treballant per celebrar un sínode només de dones». La benedictina va acabar la seva intervenció animant les parròquies de Manresa a dur a terme iniciatives socials, celebrant que el Papa vulgui crear un pecat nou per protegir el planeta i la natura i afirmant, sense dubtar, que «aquí també acabarem veient capellans casats», una demanda sorgida de les regions amazòniques més aïllades i la qual ha generat un important debat al Vaticà.