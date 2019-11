La tómbola per la Marató de TV3 repartirà aquest dissabte prop de 2.200 premis

Manresa per la Marató iniciarà aquest dissabte, 30 de novembre, les activitats que ha programat a benefici de La Marató de TV3. Ho farà amb la tómbola solidària, que farà parada tot el dia a la plaça de Crist Rei.

La tómbola, que és de caràcter anual, ha recollit prop de 2.200 premis gràcies a les aportacions de més de 250 empreses i comerços, i té la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa. Els voluntaris de l'entitat fa quatre mesos que treballen en la seva organització. L'horari d'obertura serà de les 10 del matí a les 9 del vespre o fins a exhaurir existències. Com cada any, cada persona podrà comprar una butlleta per 3 euros i rebrà, a canvi, un obsequi segur cedit per les empreses i els comerços col·laboradors.

Aquest cap se setmana també es podran aconseguir a la tómbola les butlletes d'Àpats, Tapes i Marató. Per 3 euros es podrà optar a un àpat dels 27 àpats que han cedit els restauradors de la ciutat i la comarca del Bages. El sorteig és realitzarà davant de notari el 17 de desembre vinent.

Manresa per la Marató ha volgut agrair el compromís i col·laboració de les empreses, els comerços, els proveïdors i voluntaris.