Tret de sortida a la campanya de Nadal de Manresa aquest cap de setmana

Manresa posa en marxa la campanya de Nadal aquest cap de setmana amb la celebració de la fira de Sant Andreu, la inauguració de la pista de gel a Sant Domènec i l'encesa de llums nadalencs als principals carrers cèntrics de la ciutat. Totes les dades de la campanya han estat presentades avui per la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats de l'Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau; i la presidenta de la UBIC Manresa, Tània Infante.

Núria Masgrau ha afirmat que "Manresa és una capital comercial important", amb més 1.600 comerços "que generen molta ocupació, activitat econòmica, donen molt vida, dinamisme i són un element de socialització de les persones" i, per aquests motius ha mostrat la voluntat de l'Ajuntament conjuntament amb la UBIC i altres actors de la ciutat per "continuar treballant per potenciar aquesta activitat comercial".

La regidora de Comerç ha posat en valor totes les activitats que es faran el cap de setmana amb motiu de la Fira de Sant Andreu. També ha recordat que dissabte es farà al Casino el càsting per a la sèrie "Hache" de Netflix, i ha avançat que es farà la gravació d'un vídeo promocional del comerç local, que es donarà a conèixer a través de les xarxes amb la voluntat de traslladar un missatge "de manresanisme i d'estimació a la ciutat".

Per la seva part, Tània Infante ha explicat els detalls de les activitats previstes i ha animat tothom a sortir al carrer i "fer les primeres compres de Nadal" i ha avançat que aquest any Manresa "tindrà més llum de Nadal que mai".

Demà divendres, arrenca una nova edició de la fira de Sant Andreu, una celebració típicament comercial, artesanal i festiva. A més d'obrir els comerços tant dissabte 30 de novembre com diumenge 1 de desembre, com és tradicional, s'instal·laran un munt de parades d'artesans al llarg del Passeig que oferiran productes tant d'alimentació com de decoració, roba i bijuteria, etc. Enguany la fira comptarà amb 75 parades al Passeig i 23 atraccions de Fira a la zona del Trullols. Diumenge, unes 40 d'artesans es concentraran al carrer Guimerà.



La pista de gel



La pista de gel a la plaça de sant Domènec ja es va posar en marxa la setmana passada. La inauguració oficial, però, es farà aquest dissabte a 2/4 de 6 de la tarda, amb la presència de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; la presidenta de la UBIC, Tània Infante; i una representació del govern municipal i del comerç manresà. La inauguració donarà pas a l'encesa de la llums de Nadal a tota la ciutat.

La pista de gel s'ha convertit en un reclam comercial a Manresa durant les festes nadalenques. La temporada passada hi van passar unes 12.500 persones durant les 7 setmanes que va estar oberta. Tenint en compte que la majoria eren nens i nenes, es calcula que l'atracció atrau més de 25.000 persones al centre de la ciutat. Funcionarà fins al proper 12 de gener.

Per segon any consecutiu l'equipament el gestionarà la UBIC. Abans ho feia el mateix Ajuntament.

El preu de la pista de gel és de 7 euros. Hi haurà tres modalitats. L'anomenat tiquet de bronze, que permetrà patinar amb un descompte del 50 % durant uns determinats dies de la setmana, bàsicament entre setmana; el tiquet de plata, amb un descompte del 100 % els mateixos dies; i el tiquet d'or, amb una rebaixa del 100 % des d'aquest dissabte i fins el 13 de gener, que és quan es traurà la pista.

Els vals de descompte també serviran per tenir una hora d'aparcament gratuït a 5 pàrquings del centre de Manresa (Puigmercadal, Centre Històric, Quatre Cantons, Seu (Reforma); i la Farola).

Les persones que utilitzin la pista de gel entraran en un sorteig que es farà el dia 11 de gener, on es podran guanyar 12 entrades dobles als cinemes Bages Centre, 10 entrades dobles al Kursaal i 1 abonament per a la temporada del Baxi Manresa.



Encesa de llums

La inauguració de la pista de gel donarà pas a partir de de 2/4 de 6 de l'encesa de la llums de Nadal a tota la ciutat. A banda de la il·luminació dels carrers, a càrrec de les associacions comercials o de comerços que col·laboren, amb una petita subvenció municipal, l'Ajuntament instal·larà arbres de Nadal a la Plana de L'Om, plaça Major i Bonavista. Entre les novetats d'aquest any hi haurà també un cub il·luminat a la rotonda de la plaça de la Creu i un arbre de Nadal a l'entrada sud, al Pont Vell.

L'estrella de la il·luminació nadalenca de l'any passat va ser el cub gegant que es va instal·lar a Crist Rei. Enguany se substituirà per un ninot de neu també gegant de 8 metres d'alçada i 6 de diàmetre. Aquest ninot es col·locarà el proper dilluns, 2 de desembre, un cop passada la Fira de Sant Andreu.



Tancament al carrer Guimerà i reforç del bus urbà

Per tal de millorar la mobilitat a la ciutat els dies de la Fira de Sant Andreu, 30 de novembre i 1 de desembre, es realitzaran reforços de diferents línies del bus urbà. En concret tan dissabte com diumenge hi haurà el servei de la línia 1, que connectarà la zona dels Trullols (fira d'atraccions) amb el centre de la ciutat cada 15 minuts, també es reforça la línia 8- perimetral, que també connecta la zona dels Trullols amb el centre de la ciutat, amb freqüències de 30 minuts. El servei de festius es completa amb les línies 6 i 7 que donen cobertura a molts barris de la ciutat amb freqüències de 60 minuts.

A banda de reforçar el servei de bus urbà i com a novetat d'aquest any, el diumenge de Fira, es restringirà el trànsit de vehicle privat al Passeig de Pere III a partir del carrer primer de Maig, deixant pas exclusiu al bus urbà fins a les parades de Plaça Espanya i Guimerà, com la resta de dies. Amb aquesta mesura, no es faran desviaments del transport públic urbà en aquesta data, per tal de donar-li fiabilitat, no confondre a l'usuari i fomentar-ne el seu ús.

Les parades d'artesans instal·lades diumenge al carrer Guimerà estaran situades mirant cap a les botigues tradicionals per permetre el pas dels serveis de bus urbà. Així mateix, des del 30 de novembre al 7 de gener, el preu del bitllet senzill del bus urbà serà només a 1 euro.