Les banderes tornen a la teulada de l'ajuntament després de 45 dies sense

Quaranta-cinc dies ha estat l'ajuntament de Manresa sense banderes a la teulada. Aquest dimecres, finalment, hi van tornar. La retirada de totes les banderes es va fer el 14 d'octubre passat com a reacció de l'equip de govern, format per Junts per Manresa i ERC, a la sentència del procés. A la casa consistorial només hi van quedar l'estelada i el llaç groc que hi ha en un balcó de la façana.

Demanat per aquest diari, l'equip de govern va explicar que la decisió de retirar-les la va motivar «la situació excepcional en què es trobava el país i d'acord amb l'ampli moviment de protesta que va sortir al carrer a partir d'aquell dia per rebutjar la sentència» del Suprem. També va informar que la previsió era tornar-les a col·locar «properament».

Els 45 dies que la teulada de l'Ajuntament ha estat sense banderes en són molts menys que els 84 del darrer cop.

El 3 d'octubre de fa dos anys, però, només es va retirar del capdamunt de l'edifici la bandera espanyola coincidint amb la concentració ciutadana convocada a la plaça Major contra la violència desplegada per l'Estat espanyol dos dies abans.