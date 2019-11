Manresa acull dilluns la presentació del llibre de Raül Romeva

La Llibreria Parcir de Manresa acollirà el proper dilluns, 2 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre, la presentació del llibre «Des del banc dels acusats», escrit per Raül Romeva. L'acte comptarà amb la presència de Diana Riba, diputada per Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament Europeu i parella de Romeva. També hi serà el tinent d'alcalde de Presidència de l'Ajuntament de Manresa, el republicà Marc Aloy, i el pintor Manel Anoro, amic de la família.

El llibre de Raül Romeva reuneix els esbossos fets durant els mesos del judici per l'1-O al Tribunal Suprem. No són ni una crònica ni un diari. Són fragments d'un procés en blanc i negre, sovint amb un punt d'humor, que aporten un testimoni valuós viscut en primera persona. Després de passar pels centres penitenciaris d'Estremera, Lledoners i Soto del Real, Raül Romeva ha fet dels seus dibuixos una manera d'expressar-se, de comunicar les seves conviccions, de recollir les impressions quan es viu privat de llibertat.

L'acte de presentació està organitzat per l'editorial Ara Llibres i, a Manresa, compta amb la col·laboració de la Llibreria Parcir.