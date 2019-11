Manresa tindrà llums de Nadal a 27 vials i places, més que mai

Aquest serà el Nadal que hi haurà més indrets il·luminats durant les festes. La majoria de car-rers repeteixen d'altres anys però també hi haurà novetats. Un dels que ho estaran per primera vegada serà la renovada Baixada dels Drets. En total, 27 vials i places lluiran enllumenat nadalenc.

Núria Masgrau, regidora d'Indústria, Comerç i Activitats, i Tània Infante, presidenta de la UBIC Manresa, van fer, ahir, la presentació de l'encesa, de la pista de gel i de la Fira de Sant Andreu.

Masgrau va destacar el reforç de l'enllumenat que ha fet l'Ajuntament en alguns punts, més enllà del que hi haurà pagat pels botiguers. En concret, es tracta d'un arbre a l'entrada sud de Manresa, al Pont Vell, que s'afegirà als de la Plana de l'Om, la plaça Major i la Bonavista; i d'un cub il·luminat a la plaça de la Creu semblant al que l'any passat va causar tanta sensació a la plaça de Crist Rei, però de dimensions més reduïdes. Ahir ja estava instal·lat.

Enguany, a Crist Rei no hi haurà l'esmentat cub gegant sinó un ninot de neu també de grans dimensions (de 8 metres d'alçada per 6 de diàmetre) que, a diferència de tota la resta, no s'encendrà demà, sinó que es muntarà dilluns i és previsible que comenci a funcionar dimarts vinent perquè aquest cap de setmana la plaça estarà ocupada per la Fira de Sant Andreu i la tómbola pro La Marató de TV3. Masgrau va comentar que una de les preguntes que li han fet més és si s'hi podrà passar pel mig. No va respondre per deixar que els vianants ho descobreixin per ells mateixos.