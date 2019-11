El nou hospital de dia d'oncologia d'Althaia, finalista en un prestigiós premi internacional de disseny

El projecte de disseny del nou hospital de dia d'oncologia i hematologia de la Fundació Althaia ha estat seleccionat com a finalista en els premis Best of Year que anualment organitza la prestigiosa revista dels Estats Units Interior Design Magazine. Es tracta d'un guardó d'àmbit internacional que reconeix els millors projectes de disseny de l'any. Tenint en compte que s'han presentat en els premis més de 2.000 projectes d'arreu del món amb pressupostos de molta més envergadura econòmica, Althaia assegura que «ser finalista és un gran èxit i un reconeixement al procés» que s'ha dut a terme per fer realitat el nou equipament, que ha comptat amb la implicació d'usuaris, professionals, empreses, entitats i ciutadania del territori.

El projecte de disseny del nou espai, que està en funcionament des de la primavera del 2018, és obra de Rai Pinto Studio i Arauna Studio. Amb les noves instal·lacions, dissenyades amb la participació de professionals i usuaris, la qualitat de l'atenció al pacient oncològic ha fet un important pas endavant. El nou equipament compta amb espais humanitzats que busquen crear «un entorn amable i acollidor» que repercuteixi «positivament» en la tasca dels professionals i en el benestar del pacient, ja que en la recuperació d'un càncer, el factor emocional juga «un paper fonamental».

A l'hora de concebre com havia de ser l'interior d'aquest espai, des d'Althaia es va proposar a l'equip d'interioristes i dissenyadors recollir l'experiència dels pacients, preguntant-los com se sentien durant els tractaments i què trobaven a faltar. L'objectiu era que l'espai «respongués a les necessitats que plantejaven els usuaris». Aquesta era la primera vegada que els equips de Rai Pinto Studio i Arauna Studio treballaven amb aquesta metodologia participativa liderada des d'Althaia.

Els dissenyadors van saber copsar i donar resposta amb èxit a allò que pacients i professionals van expressar. Per això, bona part d'aquestes aportacions són avui una realitat. Per exemple, les noves instal·lacions incorporen vistes a l'entorn, molta llum natural, el dibuix de la silueta de les muntanyes que envolten l'hospital en els taulells i els colors de la posta de sol a les parets. Tot això «millora l'estada dels pacients i afavoreix la interacció entre ells, que poden sentir-se més acompanyats o, en canvi, poden gaudir de més intimitat» si ho prefereixen o necessiten.

En paral·lel, es van incorporar al projecte les aportacions fetes pels professionals de la institució, que van traslladar les seves necessitats i propostes per tal d'adequar el disseny a la funcionalitat de l'espai.

Una part important d'aquest hospital de dia d'oncologia i hematologia s'ha finançat gràcies a la campanya de participació i mecenatge «Posem-hi el cor», que ha comptat amb la col·laboració dels professionals de la institució, pacients, donants anònims, empreses i entitats del territori que han organitzat tot tipus d'activitats i esdeveniments per contribuir a recaptar fons.

El veredicte dels premis Best of Year es donarà a conèixer el pròxim 6 de desembre en una cerimònia que se celebrarà a Nova York i que reunirà dissenyadors, arquitectes i fabricants d'arreu del món. L'espai d'Althaia és finalista en la categoria Small Health + Wellness.