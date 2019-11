El reconegut mosaïcista Marko Rupnik decorarà les capelles de la Cova de Manresa

La decoració de les vuit capelles laterals del santuari de la Cova de Manresa experimentarà un canvi radical l'any vinent, segons ha pogut saber Regió7. Les pintures i figures de sants i santes que ara ocupen els vuit altars se substituiran per mosaics creats pel prestigiós artista eslovè i també jesuïta Marko Rupnik, considerat «el Miquel Àngel del segle XXI» pels crítics internacionals d'art per la seva obra a la capella Redemptoris Mater del Vaticà.

La voluntat és que els mosaics estiguin instal·lats a final de l'any vinent. El mosaïcista els crearà al seu taller de Roma i posteriorment seran traslladats a Manresa. El setembre del 2020 és previst que comenci l'arranjament de l'espai on aniran col·locats els mosaics: es retiraran els quadres i sants que hi ha actualment a tots els altars laterals, es faran treballs per treure les humitats que té l'església i es deixarà la paret polida, per tot seguit instal·lar-hi l'obra de Rupnik. Seran els primers mosaics del reconegut artista a Catalunya, artífex d'obres que es poden veure als santuaris de Fàtima i Lourdes, la capella de la Conferència Episcopal Espanyola (Madrid), la cripta de la Catedral de l'Almudena (Madrid) i l'església de Sant Julià de Lòria des del passat mes de maig, entre d'altres.



Cap renovació des del 1991

La remodelació de les capelles serà la primera actuació de millora que es farà a l'església des del 1991, segons ha explicat el rector de la Cova, David Guindulain, a Regió7. Aquell any es va renovar el terra del temple i des de llavors no s'hi ha fet res més. Els treballs de millora que es van dur a terme a la Cova fa un parell d'anys van ser per renovar la Coveta i millorar els accessos i el claustre.

Els mosaics de Rupnik reproduiran els Exercicis Espirituals de sant Ignasi de Loiola, segons Guindulain. «Rupnik és jesuïta i coneix molt bé els exercicis, per això té un especial afecte a la seva intervenció a Manresa. Ha vingut un parell de vegades a la ciutat i sempre intenta encomanar-nos que quedarà molt bonic. N'està molt!», ha detallat Guindulain.

Les escenes reproduïdes es basaran en les quatre setmanes dels Exercicis Espirituals que va escriure Loiola i, per tant, com que hi ha vuit capelles, el més probable és que cada dues escenifiquin una setmana amb imatges de tipus bíblic. El rector ha subratllat que des de la Cova s'ha demanat al mosaïcista que inclogui elements ignasians i «de la casa» als mosaics «per fer-los més arrelats a Manresa i que qui els visiti hi vegi reflectida la ciutat i l'entorn». Com a exemple d'elements que podrien aparèixer a l'obra de l'eslovè, el rector cita el Pont Vell o Montserrat.



Simulació a YouTube

També és previst que els mosaics incloguin fragments textuals dels Exercicis que expliquin a què fa referència cada imatge. A YouTube es pot visualitzar una simulació de com quedaran els vuit altars de l'església de la Cova un cop instal·lats els mosaics de Rupnik. Els dibuixos que apareixen al vídeo (titulat Cova Sant Ignasi Manresa), però, «no són els definitius, perquè fa mesos que es va realitzar aquesta simulació», ha puntualitzat Guindulain. Pel que fa als quadres i escultures de sants que hi ha ara a les capelles, el rector no ha especificat què se'n farà i si es reubicaran.

L'actuació tindrà lloc en el marc del projecte Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l'estada del sant a la ciutat.