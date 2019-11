Es busquen autònoms per fer un sopar «d'empresa» per Nadal a Manresa

Quan hom treballa per compte propi, com fa el sopar d'empresa per Nadal? A Manresa hi ha convocat un sopar de Nadal de treballadors autònoms per poder gaudir-ne i, a més, fer xarxa. Serà el 12 de desembre la a General Store del passatge Catalunya, a partir de 2/4 de 9 del vespre i obert a tot el col·lectiu.

L'organitza Autònoms del Bages. Expliquen que el sopar permetrà als assistents generar sinergies entre ells i qui sap si possibles futures col·laboracions. Els autònoms poden treballar per a una o per a diverses empreses i quan arriba l'època dels sopars d'empresa pot ser un maldecap per a ells. Per això es proposa una trobada entre iguals per gaudir plegats d'aquestes dates i passar una estona agradable entre companys.

L'autònom normalment vola sol, però quan s'acosten les dates de Nadal alguns enyoren aquells sopars de què alguna vegada van gaudir quan treballaven per compte d'altri. A més, els impulsors fan notar que l'autònom és un agent indispensable en la creació d'oportunitats, de riquesa i de llocs de treball, i és important col·laborar per teixir una bona xarxa de contactes.