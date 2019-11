Gran èxit de participació en la tómbola solidària per La Marató de TV3 de Crist Rei

S'han recaptat més de 7.000 euros després de repartir prop de 2.600 regals

La tómbola solidària per La Marató, celebrada aquest dissabte a la plaça de Crist Rei, ha exhaurit més de 2.600 regals després de recaptar amb la venda de butlletes solidàries més de 7.000 euros. L'acte s'ha emmarcat dins el programa d'activitats que l'entitat Manresa per La Marató ha programat per aquest cap de setmana en benefici de La Marató de TV3.

Entre quarts d'onze del matí i les set de la tarda, totes les persones que han comprat una butlleta per 3 euros s'han pogut endur un dels premis recollits gràcies a les aportacions de més de 250 empreses i comerços. L'horari de tancament, inicialment pensat per a les nou del vespre, s'ha ajornat després d'esgotar existències en una jornada on la participació ciutadana ha estat molt elevada.

Els organitzadors han agraït el suport de tots els voluntaris, col·laboradors i comerços que han fet possible dur a terme l'activitat.Durant el dia també s'han pogut aconseguir les butlletes d'Àpats, Tapes i Marató. El sorteig es farà davant de notari el 17 de desembre vinent.