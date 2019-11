L'Ajuntament de Manresa destaca la seguretat del camí de la Gravera en una inauguració tardana

Els assistents a la inauguració oficial d'aquest matí del camí de la Gravera han iniciat una caminada a primera hora des de l'avinguda Tudela fins a la zona del capdamunt de la pujada, al carrer Saragossa, en ple barri de la Mion. Amenitzat pel jove grup de percussió Batrakes, al recorregut pels 400 metres de nou camí urbanitzat hi han assistit veïns i veïnes del barri, amb els seus representants veïnals. Per part de l'Ajuntament, hi era present l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy; la regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme, Núria Masgrau; i també el segon i tercera tinents d'alcalde, els regidors Joan Calmet Cristina Cruz.

Un cop al parc infantil al capdamunt del camí, s'han fet els parlaments. El president de l'associació de veïns de Mion-Puigberenguer, Agapito López, s'ha felicitat per haver pogut dur a terme finalment la inauguració i s'ha mostrat molt satisfet i agraït pel fet que la urbanització del camí, una reivindicació històrica del barri, sigui finalment una realitat. López ha demostrat que el fet que cada cop hi hagi més trànsit demostra que la gent s'ha fet seu el nou carrer, i ha agraït el suport de l'Ajuntament i dels veïns i veïnes que durant anys han lluitat per fer possible l'obra, que gairebé ha coincidit amb el temps amb un altre projecte molt important pel barri, la instal·lació de gespa al camp de futbol. Igualment, més enllà de les grans obres, ha demanat que es treballi per seguir millorant as pectes de manteniment i obres menors a voreres, parcs etc.

La regidora de Barris, Núria Masgrau, ha afirmat que "prenem nota d'aquestes demandes i treballem per fer viables i possibles les peticions veïnals". Masgrau ha afirmat que el camí de la Gravera és un exemple que "sovint els projectes costen, però amb treball i perseverança es poden fer realitat", i ha manifestat el compromís de l'ajuntament de "continuar sent al costat de l'associació de veïns, que tenen la pressió de la ciutadania, que són exigents i fans demandes, però nosaltres hi som per donar suport i solucions".

També l'expresident veïnal Juan José Porcel, qui durant anys va encapçalar la reivindicació del camí de la Gravera, ha pres la paraula per agrair a l'actual ajuntament, als anteriors i a tothom qui hi ha treballat, que hagi estat possible fer aquesta obra. Visiblement emocionat, Porcel ha fet un recordatori d'alguns dels projectes que han anat transformant el barri, des de l'estrena dels pisos tutelats, ja fa algunes dècades. Porcel ha recordat la seva insistència davant dels diversos regidors i l'alcalde i fins i tot les discussions que hi ha tingut, però ha agraït al consistori i de manera personal a l'alcalde Junyent que s'hagi trobat el finançament per dur a terme la reurbanització del camí.

En correspondència, al seu torn, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, també ha volgut tornar l'agraïment als dirigents veïnals pel treball conjunt, així com als governs anteriors i especialment els regidors que en el mandat anterior van treballar específicament per aquest projecte: Marc Aloy, Joan Calmet i Jordi Serracanta. "Després de tants anys de lluita, és molt positiu que avui ens puguem trobar i celebrar-ho. Això és mèrit de molta gent i és important poder-ho compartir". L'alcalde ha afirmat que convindrà continuar treballant en millores al barri, com ara el parc situat davant de l'escola i el camp de futbol, i ha tancat el seu parlament adreçant-se als veïns i dient-los "gràcies per la vostra perseverança i que per molts anys aquest sigui un barri lluitador i compromès amb la ciutat".

Posteriorment, alcaldes i dirigents veïnals han tallat la cinta inaugural, han compartit un piscolabis i tot seguit han fet una passejada pel barri fins al local de l'associació de veïns, que acaba d'estrenar el nou sistema de calefacció, també amb el suport de l'Ajuntament.



400 metres de nou carrer, amb més amplada de calçada i vorera



El projecte ha consistit en la urbanització de 400 metres del Camí de la Gravera, entre el passatge Padró (al barri de la plaça Catalunya) i el carrer Saragossa (Mion-Puigberenguer) i ha permès dotar aquest vial de l'amplada per tenir dos carrils de circulació i un recorregut per a vianants segur, i permetre connectar adequadament aquests dos barris de la ciutat. El projecte també ha inclòs la renovació i ampliació de les xarxes de clavegueram, de reg i d'aigua potable, que fins ara no estaven recollides.

El camí de la Gravera era fins ara un vial amb nombrosos dèficits funcionals i de conservació. El projecte n'ha millorat la secció transversal, amb un encaix correcte entre la circulació rodada i per a vianants, i ha resolt la connexió entre l'espai públic i les finques privades adjacents.

El nou camí té una amplada total de 8 metres, dels quals 6 corresponen a la calçada, amb dos carrils de circulació de tres metres. El recorregut de vianants consisteix en una vorera d'1,5 metres d'amplada i se situa a la banda est del camí (en sentit pujada, a la dreta). Per la banda oest (pujant, banda esquerra) hi ha un espai de berma o protecció del talús de mig metre d'amplada.

El projecte ha tingut un pressupost total de 528.874,55 euros (IVA inclòs) finançat per l'Ajuntament de Manresa i Aigües de Manresa, que té la competència pel que fa a les xarxes d'aigua i clavegueram.

L'obra es va realitzar en dues fases, per tal de minimitzar les afectacions al veïnat. La primera incloïa l'àmbit comprès entre el passatge Padró (al barri de la plaça Catalunya) i el passatge Balsareny, inclòs aquest passatge. La segona fase comprenia l'àmbit entre el carrer Saragossa (al barri de la Mion) i la intersecció amb el passatge Balsareny.