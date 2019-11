El nombre d'alumnes creix un 4 % a la FUB i un 15 % al conjunt de la UVic-UCC

El nombre d'estudiants que aquest curs fan algun grau al campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) arriba als 1.767, el que suposa un 4 % més que no pas el 2018-2019. Al conjunt de la universitat, sumant els campus de Manresa i Vic, l'increment d'alumnes de titulacions oficials és del 15 %, cinc punts més que el curs anterior. Té 9.415 estudiants.

Les dades es van presentar ahir en una roda informativa a la casa de la Convalescència de Vic, la seu del rectorat. La federació universitària entre Vic i Manresa ha complert cinc anys, fet que va remarcar el rector, Josep-Eladi Baños. «Tenim capacitat d'atracció. Les dades confirmen que la federació és un projecte positiu que genera interès i això potencia la nostra universitat».

Hi ha hagut augment del nombre d'estudiants a Manresa tot i que ha disminuït lleugerament la matriculació d'alumnes de nou accés, els que s'han apuntat a primer curs. Després d'anys de creixement, aquest curs se n'han matriculat 40 menys. Segons va explicar el director general de la Fundació Universitària del Bages, (FUB-UManresa), Valentí Martínez, no hi ha hagut un descens de la demanda perquè han quedat alumnes fora, sobretot de Fisioteràpia, sinó que s'ha reduït el nombre de matriculacions per garantir els llindars de qualitat. «Paradoxalment disminuïm el volum d'alumnes en Fisioteràpia, però seguim incrementant el nombre d'alumnes matriculats en un 4%. Aquest any arribem gairebé als 1.800 d'estudiants, que per al Campus Manresa és una dada extraordinàriament significativa».

Dels alumnes de nou accés, 178 fan Fisioteràpia; 123, Infermeria; 80, Logopèdia i 46, Podologia. Pel que fa a la facultat de Ciències Socials, 26 han iniciat el curs d'Administració d'Empreses i 23 Educació Infantil.



Estudiants internacionals

El que no ha parat de créixer al campus Manresa de la UVic-UCC és la presència d'estudiants internacionals. Aquest curs n'han començat 151, que superen els de la mateixa comarca del Bages, que en són 107. En total un 36% de l'alumnat és de fora de l'Estat espanyol. Aquest curs hi ha 640 alumnes de fora pels 629 que hi havia el curs 2018-2019 i els 435 del 2017-2018. La gran majoria, el 88,6%, són de França. També d'Itàlia i Andorra. Una curiositat pel que fa a la procedència dels alumnes: al campus Vic hi han començat a estudiar aquest curs una setantena de bagencs.

El Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC) que acaba d'estrenar a la Clínica Universitària després d'invertir-hi un milió d'euros (vegeu Regió7 del 15 de novembre) és un dels projectes estratègics del campus Manresa, va afirmar Martínez. És únic a l'Estat espanyol, va destacar, i «reforça l'aposta del campus per la simulació com a metodologia d'aprenentatge en la seva oferta».



Medicina i nous estudis

Martínez també va anunciar que l'ampliació de l'oferta de graus, màsters i cicles formatius torna a ser a l'agenda de la UVic-UCC després d'un període en què s'havia aparcat aquesta reflexió per consolidar la federació universitària. No van donar pistes, però sí que la directora general de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, Marina Geli, va assegurar que Vic i Manresa ja tenen un projecte compartit: Medicina. Compartir graus i màsters és el futur. És un camí interessant».

Aquest curs, el tercer dels estudis de Medicina, la docència ja es fa a Vic i a Manresa per primera vegada. Els estudiants també han començat les pràctiques. Un 65% dels alumnes són de Catalunya, i un 67 % dels professors són metges del territori, i una vintena són caps de serveis, va destacar Geli. «Hi havia dubtes de si es podria captar talent» que ara han quedat esvaïts, va remarcar.

A la presentació de les dades de matriculació també hi va participar el director general de la Fundació Universitària Balmes de Vic, Joan Turró.