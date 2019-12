El carrer Guimerà estrena el Nadal a mitges

La instal·lació de tendals de llums de Nadal en unes botigues sí i en d'altres no al carrer Guimerà s'explica perquè uns han pagat i els altres han decidit no fer-ho

Manresa va viure ahir a la tarda l'encesa dels llums de Nadal, després que les autoritats donessin per inaugurada la pista de gel. La majoria de carrers es van il·luminar sense incidències, i els més innovadors van causar una bona sensació entre els vianants, alguns vinguts d'altres ciutats per a les primeres compres de Nadal. Però no tot van ser flors i violes. El carrer d'Àngel Guimerà es va encendre a quarts de 6 de la tarda a clapes, perquè aquest any només els botiguers que han pagat tenen instal·lat un tendal de llums al davant del seu establiment, tal com ja va avançar Regió7 (vegeu edició del 28 de novembre); i també va cridar l'atenció que els llums que paga l'Ajuntament de Manresa –que són pocs– no es van encendre, ho van fer tard o ni tan sols s'havien instal·lat (vegeu pàgina 3). Tampoc van anar, fins tocades les 9 del vespre, els llums del carrer d'Urgell i de la plaça d'Anselm Clavé.

L'encesa es va fer a 3/4 de 6 de la tarda, amb la peculiaritat que enguany els comerciants del Guimerà han optat per una «solució» dràstica al problema que es repeteix cada any: que només una trentena de botiguers dels més de setanta que hi ha en aquest vial paguen el que val instal·lar els llums de Nadal. Fins ara, l'enllumenat es posava a la part central del carrer, i tots en sortien beneficiats. Però ara, per primer cop, l'associació de comerciants ha decidit que només qui paga tindrà llums de Nadal. El que s'ha fet ha estat instal·lar tires lumíniques en forma de tendal al davant de cada establiment que paga –ja sigui associat o col·laborador–, i s'han deixat sense llums les botigues que no paguen.

És un cas atípic que ahir va ser comentat entre els vianants i els compradors que passaven pel Guimerà, alguns dels quals ja n'estaven al cor-rent perquè ho havien llegit al diari i d'altres que s'hi fixaven per primer cop. Els primers fins i tot s'entretenien a mirar quins comerços tenien llums: els històrics, les franquícies?



«Una llàstima»

També opinaven sobre el tema els comerciants. La situació que viu enguany el carrer no agrada a tothom. Josep Maria Rovira, de la Joieria Rovira, una de les botigues il·luminades, assegurava que «és una llàstima que el carrer estigui així, perquè l'ideal seria que tothom pagués i no haguéssim de fer distincions». Rovira apuntava que s'ha pres aquesta mesura perquè «ja s'ha provat de tot, però la gent no vol pagar, sempre posen excuses».

És per això que el joier considera que cal més col·laboració econòmica de l'Ajuntament, ja que l'ens aporta petites subvencions –considerades insuficients per la majoria– a les associacions de comerciants per afrontar la despesa dels llums de Nadal, però el gruix de la inversió va a càrrec dels botiguers.

Xavier Megolla, propietari d'Els Turcs, lamentava ahir també que el consistori no pagui l'enllumenat. La seva botiga no estava il·luminada. L'any passat sí que va pagar la part proporcional del cost dels llums, «però la gestió va ser nefasta i es va acabar pagant per una feina no feta [pels problemes que hi va haver amb l'empresa instal·ladora, que han portat l'entitat a apostar aquest Nadal per una altra companyia, Elèctrica Garriga]. Per això aquest any no volia llums». Sobre la decisió de deixar ben clar aquest cop qui paga i qui no, Megolla, que havia estat a l'associació de comerciants del Guimerà molts anys però ara ja no, assegurava trobar-ho «bé». I afegia que l'Ajuntament hauria d'enquestar els botiguers abans de prendre decisions que els afecten, com la de tallar el vial al trànsit amb motiu de la campanya de Nadal.



«Preu excessiu»

Una de les queixes comentades va ser que el preu que ha de pagar cada botiguer per tenir llums és «excessiu». Aquest any, el cost per comerç ha estat d'uns 300 euros. Alba Polo i Nelida Galera, treballadores d'Oysho, asseguraven que els tendals havien quedat «molt bonics» i que els semblava «perfecte» que algunes botigues en tinguessin (com la seva) i d'altres no. Tot i això, criticaven que potser el preu «és el que limita molts botiguers, és excessiu. Si la botiga fos meva, tampoc sé si podria pagar», deia Polo. I instava l'Ajuntament a pagar la il·luminació nadalenca.

Sílvia Gozalo, encarregada de Querol i Querolets, també es mostrava satisfeta amb la mesura, tot i que el seu establiment no estava il·luminat: «Es decideix des de la central i mai hem pagat pels llums. Dona molt mala imatge al carrer, la veritat, però trobo perfecte que només tinguin llums els que paguen». De la sabateria Vives, Sheila Alonso feia notar que no tenien llums perquè així s'havia decidit des del departament de màrqueting de la cadena. I Jesús González, del Farollilo, lamentava que moltes franquícies no paguin i deia que «el carrer queda coix» tal com s'ha fet. «Però està bé diferenciar per conscienciar».