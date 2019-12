L'experiència de voluntariat a la perla vermella de l'Índic

Els articles d'aquesta pàgina solidària són fruit de l'experiència de voluntàries que han participat als projectes de la Fundació Proide (Promoció i Desenvolupament). Aquest entitat treballa per gua-nyar quotes de justícia social a través de l'educació de qualitat per a tothom. Des de la delegació del Bages es treballa principalment en dos projectes a Madagascar: beques escolars i millora de les infraestructures escolars.

Cal tenir en compte que la taxa d'escolarització d'aquest país a secundària és la cinquena més baixa del planeta. Situació especialment greu a la zona rural, on molts camperols i camperoles només han pogut anar una mitjana de dos o tres cursos a l'escola. El nivell educatiu repercuteix directament en la capacitat de tenir cura de la pròpia salut i la de la família i en la capacitat de defensar els propis drets. Per aquest motiu, Proide prioritza donar suport a xarxes de famílies que s'han organitzat per aconseguir millor qualitat d'educació per als seus fills i filles.

Per una banda, a través del projecte de beques, es garanteix cada any que molts joves puguin accedir al sistema educatiu i, així, crear les condicions necessàries per defugir la pobresa personal, familiar i col·lectiva. D'altra banda, es millora la qualitat educativa facilitant recursos per tal de disposar d'aules i materials adequats. Així, s'amplien o construeixen centres escolars i serveis complementaris (pous, horts, menjadors...) per consolidar el projecte educatiu en una de les zones més vulnerables de Madagascar.

A més dels projectes que es realitzen directament a Madagascar, Proide, a través de la seva delegació al Bages, té la finalitat d'obrir una finestra al món i convidar les persones de la comarca a conèixer directament altres formes de viure i entendre els valors d'un país força desconegut de l'Àfrica. El voluntariat de llarga durada o les experiències dels camps de solidaritat a l'estiu permeten conèixer de primera mà els projectes i conviure amb la població local. Segurament, després de viure l'experiència et mires amb diferents ulls les relacions internacionals.

Al text del costat, la Laura ens explica la seva experiència com a voluntària durant un curs escolar. Marxar a la perla vermella de l'Índic, tal com se'n diu, no va ser una decisió fàcil ni precipitada. Madagascar t'atrapa, et xoca i a la vegada et meravella. Madagascar té una població de 26.262.368 persones en una superfície de 587.295 km2, i la seva moneda és l'ariary. Per fer-nos una idea, 10.000 ariarys són uns 3,5 euros.



Més informació de Proide a www.fundacioproide.org