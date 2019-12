Paradistes i vianants no veuen clar que el bus circuli pel Guimerà en plena fira de Sant Andreu

El carrer de Guimerà ofereix aquest diumenge una altra estampa curiosa. Si bé ahir ja parlàvem d'aquest vial de Manresa perquè els llums de Nadal només il·luminen, enguany, els comerços que els han pagat, avui la singularitat és que la quarantena de parades d'artesans que s'han instal·lat en un tram del carrer coincidint amb la fira de Sant Andreu estan encarades cap a la vorera i, a més, conviuen amb els busos urbans, que per primer cop circulen per aquest carrer tot i la fira. L'Ajuntament, amb la voluntat de potenciar l'ús del bus urbà entre els veïns de Manresa, ha decidit aquest any no tallar completament el vial al trànsit i permetre-hi el pas del bus.

La mesura no ha agradat a paradistes ni a vianants, que aquest diumenge es mostraven sorpresos (alguns fins i tot s'espantaven) quan un conductor del bus urbà tocava el clàxon al seu darrere perquè la gent que caminava per la calçada s'apartés i obrís pas al bus. La freqüència de pas és de gairebé cada deu minuts. Circulen les línies de la Balconada, Perimetral i Festius. La majoria de persones que passejaven aquest migdia per la fira no sabien que haurien de conviure amb el bus, i les consultades per Regió7 coincidien que, tot i que s'ha fet per afavorir la mobilitat en transport públic, no és una mesura encertada.

Els paradistes preguntats per aquest diari tampoc ho veuen clar. Col·locar-se de tal manera que el bus pugui passar sense problemes ha fet que s'hagin hagut d'instal·lar encarats cap a la vorera i donant l'esquena a la part central del carrer, per on molta gent camina, acostumada a que altres anys el tall de trànsit del Guimerà durant la fira era absolut i no s'havien de preocupar de deixar passar cap vehicle. Els artesans consideren que no els afavoreix la decisió que ha pres el consistori i la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, organitzadors del certamen, perquè fa que els vianants que passen per una vorera ja no ho facin per l'altra, i d'aquesta manera només veuen una part del carrer. Els que circulen pel mig, de fet, es troben amb les parades tapades per la lona posterior de la carpa que les cobreix, de manera que no veuen cap dels productes que s'estan venent.

Les parades a Guimerà són de la UBIC, l'Associació d'Artesans del Bages i d'entitats, amb la protectora d'animals (Aixopluc) com a novetat. A més a més, el comerç està obert tot el diumenge i, pensant en els més petits, a la plaça de Crist Rei hi ha un inflable i un recorregut amb ponis. A més, durant tot el cap de setmana al llarg del Passeig s'han instal·lat 75 parades amb articles de decoració, roba i bijuteria, entre altres, i a la zona dels Trullols hi ha 23 atraccions de fira per a públic de totes les edats, inclòs un espectacle de riure. Hi ha busos cada 15 minuts per comunicar el centre i aquest polígon.