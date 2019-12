Manresa inaugura amb retard el camí de la Gravera

Dissabte al matí va tenir lloc, finalment, la inauguració oficial del camí de la Gravera, el vial que va ser reurbanitzat i estrenat ara fa més d'un any. Veïns i veïnes, representants de l'associació, i també membres de l'equip de govern municipal, amb l'alcalde Valentí Junyent al capdavant, van assistir a l'acte i van posar de manifest la millora en seguretat i comoditat, tant per a vehicles com per a vianants, de la nova urbanització. En l'acte d'estrena oficial es va fer un agraïment a totes les persones que ho han fet possible.

De bon matí, els assistents a la inauguració van fer una caminada des de l'avinguda Tudela fins a la zona del capdamunt de la pujada, al carrer Saragossa, en ple barri de la Mion. Amenitzat pel jove grup de percussió Batrakes, al recorregut pels 400 metres de nou camí urbanitzat hi van assistir veïns i veïnes del barri, amb els seus representants veïnals. Per part de l'Ajuntament, hi era present l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy; la regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme, Núria Masgrau; i també el segon i tercera tinents d'alcalde, els regidors Joan Calmet i Cristina Cruz.

Un cop al parc infantil al capdamunt del camí, es van fer els parlaments. El president de l'associació de veïns de Mion-Puigberenguer, Agapito López, es va felicitar per haver pogut dur a terme finalment la inauguració i es va mostrar satisfet que la urbanització del camí, una reivindicació històrica del barri, sigui finalment una realitat. López va demanar que es treballi per seguir millorant aspectes de manteniment i obres menors a voreres, i parcs. La regidora Masgrau va assegurar «prendre nota d'aquestes demandes». Masgrau va dir que el camí de la Gravera és un exemple que «sovint els projectes costen, però amb treball i perseverança es poden fer realitat». L'expresident veïnal Juan José Porcel, qui durant anys va encapçalar la reivindicació del camí de la Gravera, va fer un recordatori d'alguns dels projectes que han anat transformant el barri, des de l'estrena dels pisos tutelats. De la seva banda, l'alcalde Junyent va agrair el treball dels governs anteriors i especialment els regidors que en el mandat precedent van treballar específicament per aquest projecte: Marc Aloy, Joan Calmet i Jordi Serracanta. «Després de tants anys de lluita, és molt positiu que avui ens puguem trobar i celebrar-ho. Això és mèrit de molta gent i és important poder-ho compartir», va dir.