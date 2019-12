Mig miler de participants a la matinal solidària de l'escola Bages

L'esmorzar solidari amb la Marató de TV3 organitzat per l'Associació de Mares i Pares de l'escola Bages de Manresa va aplegar dissabte al llarg del matí mig miler de persones i es va poder aconseguir una recaptació de 2.000 euros.

Era el quart esmorzar solidari organitzat per l'AMPA del centre educatiu. De 9 del matí a 1 del migdia es van dur a terme diverses activitats per recaptar diners per la Marató TV3.

La jornada va comptar amb la presència de la Legió 501 i la Rebel Legion, persones caracteritzades com a personatges de la saga de La guerra de les galàxies amb els què petits i grans es volien fotografiar.

Es va poder esmorzar amb productes casolans i xocolata desfeta, participar al mercat de joguines i de jaquetes de segona mà a preus econòmics, es va sortejar una panera solidària i va actuar l'Esbart Manresà. A més hi va haver venda de treballs manuals i es van fer tallers infantils, pernilada, mercat d'imants i xapes i partits de futbol.

L'acte va comptar amb la col·laboració de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) i amb la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

Seguint el lema de la Marató d'enguany "Minories que fan majories" La Federació Catalana de Malalties Minoritàries va aportar potets de mel per regalar als participants i torró artesanal que es va vendre a un preu solidari.

Per la seva part, la Federació Española de Enfermedades Raras va facilitar material educatiu perquè les tutores poguessin fer activitats de sensibilització amb l'alumnat en el què ha estat un treball conjunt entre l'escola i l'Ampa.