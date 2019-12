El pas del bus pel Guimerà durant la fira no és ben vist per paradistes i vianants

El carrer d'Àngel Guimerà de Manresa va oferir, ahir, una altra estampa curiosa. Si bé dissabte aquest vial de Manresa era en boca de tothom perquè els llums de Nadal només il·luminen, enguany, els comerços que els han pagat, ahir la singularitat era que la quarantena de parades d'artesans que es van instal·lar en un tram del carrer coincidint amb la Fira de Sant Andreu estaven encarades cap a la vorera –i n'ocupaven fins i tot una part, però amb el gruix de l'estand sobre la calçada– i, a més, convivien amb els busos urbans, que per primer cop circulaven per aquest carrer tot i la fira. L'Ajuntament, amb la voluntat de potenciar l'ús del bus urbà entre els veïns de Manresa, ha decidit aquest any no tallar completament el vial al trànsit i permetre-hi el pas del bus, així com abaixar el preu a un euro fins al 6 de gener.

La mesura no va agradar als vianants, alguns dels quals ahir es mostraven sorpresos –i fins i tot s'espantaven– quan un conductor de bus tocava el clàxon darrere seu mentre caminaven per la calçada perquè s'apartessin i el deixessin passar. Moltes persones no sabien que haurien de conviure amb el bus al Guimerà, i les consultades per Regió7 coincidien que, tot i que s'ha fet per afavorir la mobilitat en transport públic, no és una mesura encertada.

David Vilanova, de Navarcles, deia que «un lloc on s'ha permès posar paradetes no pot estar obert al trànsit. Això provoca que a la gent no li vingui tant de gust caminar per aquí i vagi pel Passeig, on sap que no hi ha trànsit». El jove té una lesió a la cama i per això va amb cadira de rodes, i uns amics l'empenyien: «No m'ha agradat gens quan m'he trobat el bus de cara», lamentava, i estava convençut que aquesta decisió «perjudica els paradistes que són al Guimerà».

Susana Garcia tampoc estava satisfeta amb la mesura, impulsada des de la regidoria de Mobilitat. En paraules de la manresana, «és una pífia deixar que el bus passi per aquí. Si el que es volia era que la gent no agafi tant el cotxe, igualment hi ha altres parades molt properes, com la del carrer de Barcelona o la que hi ha a la Muralla, des de les quals es pot arribar al Guimerà ràpidament a peu». Garcia deia, estranyada, que no entenia per què totes les parades s'havien posat mirant cap a la vorera, i no com en les edicions passades, quan es col·locaven a la calçada i mirant-se les unes a les altres.

Vanesa Baños passejava amb el seu home i el seu fill pel Guimerà abans de dinar. «Si ja és complicat anar amb un cotxet pel carrer, imagina't quan hi ha aglomeracions. En dies de fira estaria bé que no hi circulés l'autobús, tot i que entenc que pot ser una bona opció per a les persones grans que volen arribar al centre i que no es mouen amb vehicle privat», feia notar la manresana.



«N'haurien d'haver informat»

Els paradistes preguntats per aquest diari tampoc ho veien clar. Consideraven que no els afavoria aquest canvi perquè feia que els vianants que passaven per una vorera ja no ho fessin per l'altra, i d'aquesta manera només veien una part del carrer. Els que circulaven pel mig, de fet, es trobaven amb les parades tapades per la lona posterior de la carpa que les cobria, de manera que no veien els productes exposats.

Toni Bosch, de Sant Feliu Sasserra, fa tretze anys que munta la seva parada d'embotits artesanals a Manresa per Sant Andreu. Explicava que quan havia arribat al matí li havien dit que s'havia de col·locar al revés, d'esquena a la calçada per no obstaculitzar la circulació del bus. «És un desastre i no té cap sentit. Si ens n'haguessin informat abans, potser hauria anat a una altra fira, que avui (ahir per al lector) n'hi ha moltes. Però no m'han donat opció», es queixava. Preguntada sobre aquest tema, Tània Infante, presidenta de la UBIC (entitat organitzadora de la fira al costat de l'Ajuntament de Manresa), va reconèixer que havia estat un error no traslladar prèviament aquesta informació als paradistes.

El tall de trànsit parcial també era un inconvenient per a Dolors Alberich, de Formatges Llavina, tota una veterana de la fira. «Fa trenta anys que venim. Aquest cop, amb el bus pel mig del carrer, la gent no passeja de gust. No sap per on ha de caminar. I com que aquests vehicles són elèctrics i no fan soroll, el conductor ha de tocar el clàxon i no fa gens de gràcia. Està molt bé per al medi ambient, però no per a una fira», sentenciava.

En canvi, Marta Camps, creadora de joies artesanes, donava el toc d'optimisme a la mesura. «Ho trobo molt bé, perquè la gent passa per la vorera i té accés al comerç, que avui (ahir per al lector) també està obert, i a les paradetes. No crec en absolut que ens pugui perjudicar. És un bé pel comerç ja establert», afirmava.

La freqüència del servei era de gairebé cada deu minuts. Circulaven les línies de la Balconada, Perimetral i Festius. A banda de les quaranta parades del Guimerà, durant tot el cap de setmana hi ha hagut firaires al Passeig (75) i les atraccions als Trullols (23).