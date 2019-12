La facultat de Medicina inaugura la unitat docent a l'Hospital de Sant Joan de Déu

Tot i l'acte d'inauguració, les classes a la unitat docent no es van interrompre

El vestíbul i les urgències de la part històrica de l'edifici de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa s'han reconvertit en aules on els estudiants que han iniciat tercer de Medicina reben classes teòriques. És la unitat docent de la facultat de Medicina. Ahir es va inaugurar oficialment, tot i que ja es va estrenar amb l'inici de curs el setembre passat. Per primera vegada els estudis s'han desdoblat entre Vic i Manresa. A la capital del Bages la Fundació Althaia acull una trentena d'alumnes que també han començat a fer pràctiques, tant a primària com a centres hospitalaris d'arreu de les comarques de l'interior.

«Els estudis de Medicina han arribat a Manresa», va assegurar ahir l'alcalde, Valentí Junyent, a la inauguració. L'acte el va presidir Junyent acompanyat del rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Josep-Eladi Baños; i el president de la Fundació d'Estudis Superiors de Ciències de la Salut, el regidor vigatà Josep Arimany. El director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, va exercir d'amfitrió.

Junyent va assegurar que la facultat «és un èxit col·lectiu fruit de l'ambició, el lideratge i la capacitat de cooperar» en un projecte que, segons va dir, ha requerit «generositat, tenacitat i mirada llarga». Segons va manifestar, la unitat docent és molt més que un espai físic: «És un punt d'inflexió per a Althaia, per a la Fundació Universitària del Bages i per a la UVic-UCC». Va assegurar que «la nostra vocació és que la universitat sigui un element nuclear de la ciutat».

Arimany va recordar les dificultats que van haver de superar per tenir Medicina, el 2017. «Ens deien que estàvem bojos i que era impossible. Però vam superar tots els obstacles. La clau va ser la federació universitària entre Vic i Manresa», va dir. «Manresa-Vic, Vic-Manresa és un eix de coneixement que dona fortalesa al Bages i a Osona». Baños, per la seva part, va destacar les singularitats de la facultat com l'organització, el pla d'estudis, que els alumnes facin pràctiques «a tot l'entramat del sistema sanitari» o el fet que s'imparteixi en dues ciutats.

El director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, va ser l'encarregat de donar la benvinguda als assistents i va expressar el compromís i el convenciment d'Althaia en la «formació de professionals excel·lents». Va recordar que la unitat docent és a l'hospital, però no és de l'hospital, «sinó de tots». «És un espai», va continuar dient, «pensat per fer una bona tasca docent. També tenim grans professionals. Aquesta conjunció d'espais i professionals és una garantia d'èxit». Els alumnes de la unitat docent de Manresa faran pràctiques a primària, a l'Hospital de Sant Andreu i als de Solsona, la Cerdanya, Berga i Martorell.