Romeva passa entre els barrots de la presó en forma de dibuix

La llibertat es guanya de moltes formes i Raül Romeva ha fet servir, també, el dibuix per assolir-la amb el llibre Des del banc dels acusats, que ahir va ser presentat a la llibreria Parcir de Manresa, davant d'una trentena d'assistents, per la seva parella, Diana Riba, diputada d'ERC al Parlament Europeu, el seu amic Manel Anoro i el regidor Marc Aloy.

Un cop empresonat, Romeva va decidir que volia aprendre a dibuixar i va demanar al seu amic Manel Anoro -nascut el mateix dia que ell, metge de família i pintor- que n'hi ensenyés. El resultat de moltes hores de solitud és una obra en la qual es pot veure Junqueras i Romeva escoltant des de darrere dels barrots de la cel·la com els diuen que «la llibertat radica a deixar espai als que no pensen com vosaltres». Dibuixos en els quals sempre hi ha un ratolí que s'ho mira incrèdul. Testimoni mut de quan li van confiscar El Jueves, de les converses des de l'altra banda del vidre, de les estones de companyonia amb altres reclusos amb partides de parxís i d'escacs, en una altra dimensió en la qual Romeva és el ninotaire del seu propi ninot i amb ell s'aproxima a ell mateix i als altres d'una forma diferent, perquè poden limitar els materials de pintura però no empresonar els dibuixos. La prova és el llibre que ahir va ser presentat i que transcendeix els vis-a-vis de 40 minuts perquè la gent que no el pot escoltar pugui llegir i veure en un altre format el que ja va dir amb Esperança i llibertat. Si un dels seus fills entrava trucs de màgia a la presó d'amagatotis, Romeva surt de la presó en forma de dibuix.