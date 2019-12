Ampans fa una crida a la inclusió amb art

Per la inclusió, tu també hi pintes». Amb aquest lema Ampans es va plantar ahir durant tot el matí a la plaça de Sant Domènec de Manresa per recordar el Dia Mundial de la Discapacitat mostrant, però, les seves capacitats. En aquest cas les habilitats artístiques. L'Àlex, el Pep, la Marta, el Lucas, la Laia, la Sònia, l'Alexis, la Júlia, el Jose i l'Enric, tots ells usuaris del taller l'Art de Viure que Ampans ha posat en marxa aquest any a la ciutat, van protagonitzar una acció al carrer que consistia a dibuixar la cara de tothom qui ho volia i penjar-la, posteriorment, al voltant de la pista de gel. En aquest cas amb la col·laboració de Manresa + Comerç.

Per la parada que Ampans va instal·lar a la plaça hi van passar regidors de l'Ajuntament de Manresa, consellers del Consell Comarcal, la delegada del Govern a la Catalunya Central, persones del món associatiu de la ciutat, anònimes, i també el president d'Ampans, Sebastià Catllà. Es van deixar dibuixar la fesomia de la cara primer en un plàstic per estampar-la, després, en un mural que va quedar penjat en una de les tanques de la pista de gel. Més d'una seixantena de cares van apostar per la inclusió.

«És una acció simbòlica per impactar a la societat manresana i que prengui consciència» en el Dia Mundial de la Discapacitat, però d'una forma positiva, van explicar responsables d'Ampans. Un gest simbòlic que va servir, també, per treure el taller d'art al carrer. «Cada cara és una història, i darrere de cada artista també hi ha una història. Pretenem que la gent s'hi acosti». I ho va fer.

L'Àlex, per exemple, estava pendent de tots els detalls de les cares que se li plantaven al davant per pintar-les damunt el plàstic metacrilat. «Mira'm», deia concentrat quan algú desviava la mirada. Amb els pinzells gruixuts anava marcant els traços, i amb els més prims afinava la resta: cabells, colors o complements com unes ulleres. Al final demanava una dedicatòria i una foto per deixar constància de la tasca que havia dut a terme.

Ampans va posar en marxa el seu taller l'Art de Viure a final del maig passat al carrer de Bernat de Cabrera. Es tracta d'una iniciativa per promoure el talent creatiu entre persones amb una discapacitat intel·lectual. L'objectiu és potenciar i mantenir les capacitats dels usuaris, vetllar perquè mantinguin al màxim la seva autonomia personal i social i fomentar, així mateix, la inclusió social. Inclusió que ahir van reivindicar aproximant el seu art a tothom qui va voler fer de model al carrer.